La amenaza del presidente del Gobierno sobre vetar el pacto del Brexit no tiene consecuencias prácticas. El acuerdo puede salir adelante por mayoría cualificada -es decir, 20 estados miembros- con lo que las palabras de Sánchez son más una declaración cosmética que otra cosa: un ‘veto político’ que en nada impediría que el texto sobre la ruptura saliese adelante.

Pese a ello, Sánchez insiste en las últimas horas en el mismo término: “veto”. Así lo trasladó incluso a través de su perfil de Twitter, este jueves, en un mensaje escrito primero en español y luego en inglés.

“Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit”, tuiteó tras aterrizar en Cuba.

El fondo de la cuestión es el mismo que desde hace días: el acuerdo no clarifica que España tenga la última palabra sobre la futura relación del Peñón con la UE. Por ahora, los avisos de Sánchez han sido totalmente infructuosos y las negociaciones europeas, en su recta final, siguen al margen de las reclamaciones españolas.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2018