Sánchez aplicará sus recetas económicas a golpe de decreto si no hay Presupuestos: “No voy a marear a los españoles”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado accesorio si el Gobierno saca adelante las medidas que considera necesarias para reconstruir el Estado de Bienestar a través de unos nuevos Presupuestos o de decretos leyes, advirtiendo a los grupos parlamentarios de que en uno u otro caso tendrán que retratarse.

Interrogado en una rueda de prensa, al termino de la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada esta semana en Antigua (Guatemala), sobre si condiciona la presentación de los Presupuestos a tener garantizado el apoyo parlamentario necesario para aprobarlos, ha respondido que lo considera un tema accesorio.

No obstante, posteriormente ha matizado que el Gobierno “no va a marear a los españoles”, sugiriendo así que en el caso de no tener asegurados los votos requeridos en el Congreso para aprobar las cuentas públicas del próximo año, podría no presentarlas.

Sánchez ha explicado que si el Gobierno no consigue unos nuevos Presupuestos, intentará materializar las medidas que considera más importantes para “reconstruir el Estado del Bienestar” mediante decretos leyes.

Ha subrayado que en cualquier caso el Congreso tendrá que pronunciarse porque, tanto por la vía de unos nuevos Presupuestos como por la de los decretos leyes, el Gobierno necesitara respaldo parlamentario.

En este sentido, ha llamado la atención sobre lo “contradictorio” que resultaría que grupos parlamentarios que rechazan los Presupuestos después dijeran ‘si’ a las medidas concretas recogidas en los decretos leyes.

“Cuando lleguen las elecciones los españoles tendrán que decidir quién ha estado trabajando para resolver sus problemas y quién ha estado poniendo impedimentos”, ha zanjado.