Cospedal dimite de su cargo en la dirección del PP pero mantiene el escaño

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dimitido como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección del partido, tras la polémica provocada por la publicación de los audios de su reunión con el excomisario José Manuel Villarejo.

En un comunicado, Cospedal ha destacado los “múltiples ataques” recibidos por esas conversaciones y ha avanzado su renuncia “para evitar que esos ataques se hagan extensivos” al PP y a su actual presidente, Pablo Casado.

La exsecretaria general justifica las reuniones con el expolicía en su “obligación” de “tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar” a su formación. “Mi lucha contra la corrupción que pudiera afectar a mi partido ha sido siempre una prioridad”, afirma.

Comunicado íntegro de María Dolores de Cospedal:

Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido Secretaria General, y a su actual Presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido.

Como ya he reiterado en más de una ocasión, yo no he mentido nunca acerca de mi conocimiento del ex comisario Villarejo y de haber mantenido algunas reuniones con él. Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como Secretaria General para tener toda la información posible acerca de los hechos que pudieran perjudicar a mi formación y en ese sentido actué, porque mi lucha contra la corrupción que pudiera afectar a mi partido ha sido siempre una prioridad en mi función como Secretaria General. Las manipulaciones que se están haciendo de las cintas publicadas tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad, son extractos editados que solo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular.

Por todo ello, he comunicado esta mañana mi decisión al Presidente Pablo Casado.

Precisamente este lunes se conocía que Cospedal habría encargado al excomisario, a través de su marido, Ignacio López del Hierro, que investigara la vida privada de Alejandro Pérez Rubalcaba, hermano del entonces ministro del Interior, según ha desvelado moncloa.com. Lo que le preocupaba a Cospedal era que fuese Rubalcaba el que estuviera filtrando información sobre el caso Gürtel y que, además, Método 3, agencia de detectives de Barcelona, investigara a los políticos de la Comunidad de Madrid.

La polémica estalló hace una semana, cuando el mismo portal reveló una reunión entre Cospedal y Villarejo, hace nueve años en la sede de Génova. El encuentro tuvo lugar en pleno estallido del caso Gürtel y con los ‘populares’ en el punto de mira de Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional. En el momento de la reunión, 2009, Cospedal estaba al frente de la respuesta de su partido a las operaciones policiales y judiciales contra la corrupción de personas vinculadas al PP.