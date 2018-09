Una alcaldesa andaluza del PSOE en el balcón de San Sadurní con banderas y pancartas golpistas

Josefa Jurado dice que "se la jugaron" y que "respeta la Constitución"

La alcaldesa socialista de un municipio de Málaga posó en un balcón del ayuntamiento de San Sadurní de Noya (Barcelona) con banderas independentistas y pancartas en favor de los golpistas.

Josefa Jurado, regidora de Cañete la Real por el PSOE, se ha excusado asegurando que el alcalde de ERC, Josep Maria Ribas, y su equipo “se la jugaron”, y que fue víctima de “una emboscada”. El PP de Málaga ha pedido explicaciones a la alcaldesa, mientras que el PSC local pide la dimisión del regidor de Esquerra Republicana.

La difusión de la fotografía en la que aparece Jurado ha obligado al Ayuntamiento de Cañete la Real a emitir un comunicado en las redes sociales ante las protestas de numerosos internautas. En él, la alcaldesa del PSOE-A y su gobierno municipal afirman sentirse “decepcionados” por el de Sant Sadurní. Asegura que lo que iba a ser el pregón festivo dentro de un acto de hermanamiento por la emigración andaluza que aportó su pueblo a esta localidad catalana se convirtió en otra cosa.

La alcaldesa sostiene que no había ningún símbolo político cuando llegó a la Casa de la Villa y que las pancartas contra los políticos encarcelados fueron colocadas en el balcón a última hora, sin que los pregoneros las pudieran ver. Ha asegurado que en España “no hay presos políticos ni exiliados”.

La persona que da el pregón en ese balcón lleno de pancartas y banderas separatistas en Sant Sadurní es la alcaldesa de Cañete la Real, del PSOE. Así defiende el PSOE de Sánchez la unidad de España. pic.twitter.com/rFXWSUqLPP — Hugo Manchón 🇪🇸 (@hugomanchon) 7 de septiembre de 2018

También explica que al tratarse de un acto institucional y que debido a que había miles de personas en la plaza esperando el pregón de las fiestas, “no me quedó más remedio que darlo, muy a pesar mío ya que no comparto, para nada esas reivindicaciones”.

Jurado asegura asimismo en la nota su respaldo a la Ley: “Queremos puntualizar que estamos y estaremos siempre al lado de la legalidad, del respeto y de la defensa de la constitución española”, lamentando que la presencia de las pancartas les ha provocado “un daño muy grande”. Y desde el consistorio se avanza que el acuerdo de hermanamiento “pende de un hilo” tras la polémica. El PSC ha pedido la dimisión del alcalde de ERC, quien responde que no lo hará y que todo responde a una “estrategia política”.