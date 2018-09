Comparecencia de Quim Torra sobre Cataluña, en directo

El president de Cataluña anuncia el calendario de 'movilizaciones independentistas' para este otoño Quim Torra, en referencia a los presos de Cataluña, dice que no acatará ninguna sentencia que no sea absolutoria. Torra llama al pueblo de Cataluña a una marcha por los derechos políticos que dure desde mañana hasta el 1 de octubre, al más puro estilo de Luther King, según las palabras del propio Torra.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, finaliza su intervención bajo el título 'Nuestro momento' donde ha expuesto los pasos que seguirá su gobierno para conseguir la independencia de Cataluña. "Os invito a actuar. Estamos en el lado correcto de la historia"Torra hace un llamamiento a los catalanes para ayudar a la proclamación de la independencia: "Coordinaros y creer en vosotros mismos. Desarrollad un plan estratégico""Sólo podemos imaginar unas sentencias absolutorias. Si no es así se tomarán las decisiones que tengamos que tomar", amenaza el presidente de la Generalitat."Hago un llamamiento para la negociación de buena fe", vuelve a insistir Torra dirigiéndose a Sánchez. Torra nombra al presidente, Pedro Sánchez: "El Gobierno acepta ahora que la solución tiene que venir por una vía democrática. Pero el mandato del 1 de octubre está activo y tan solo un referéndum vinculante puede renovar este mandato".

"Que no se silencie lo que ha hecho la justicia española con acusaciones desproporcionadas", señala Torra en el mismo sentido. "Movilización de la calle, apoyo de las instituciones e internacionalizar", son los tres objetivos principales descritos por Torra.Torra: "Os propongo que focalicemos nuestros esfuerzos en esta lucha que ha de ser visible y no parará nunca"."La economía catalana ha mantenido su economía. En un estado independiente podríamos reducir las desigualdades", asegura Torra olvidando la fuga de empresas que ha sufrido Cataluña durante el último año. Torra considera que en ningún sitio se ha tratado a los líderes independentistas "como lo han hecho en España". "La justicia europea ha puesto en entredicho la justicia española", añade.

"No temo el compromiso y la responsabilidad que esto implica", afirma Torra. Torra afirma que no acatará ninguna condena que no sea absolutoria: "Estudiaré qué decisiones hay que tomar y será comunicada en el Congreso y en el Parlamento Europeo".Torra usa en su comparecencia en el Teatro Nacional de Cataluña una frase de Kennedy en su discurso: "Que nunca negociemos por miedo pero que nunca tengamos miedo de denunciar"Torra habla en español para dirigirse al resto de españoles: "Ofrecemos diálogo y negociación""Nuestro objetivo es Cataluña como estado independiente en forma de república"

"Siempre hemos buscado una sociedad abierta al mundo y por eso chocamos contra el viejo Estado Español", asegura Torra.Torra: "Nos siguen amenazando con el 155 y nos dicen que depende de lo que hagamos dependerán los juicios de los encarcelados".Torra arremete contra el Estado: "Un 80% no ve la monarquía como una institución propia y condena la represión del Estado Español".Torra considera que ha habido "un intento de destruir el independentismo" y que ante el público internacional "la causa es sólida. Nuestro punto de partida es la declaración de independencia".Torra: "La libertad y la justicia solo son válidas con la verdad. Es una propuesta de conocer qué ha ocurrido hasta ahora".

Torra dividirá su discurso en cinco grandes bloques. Da comienzo la conferencia bajo el título 'Nuestro Momento' por parte de Quim Torra. Un gran lazo amarillo preside el escenario del Teatro Nacional de Cataluña donde Torra hará su exposición.A punto de comenzar la comparecencia. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular han acudido a la misma. Las declaraciones de Quim Torra coinciden con una semana antes de la celebración de la Diada, que será el próximo 11 de septiembre.

Uno de los puntos de mayor interés de la comparecencia será la actitud que tomará el Govern respecto a las decisiones judiciales de los políticos encarcelados.Horas antes de que Quim Torra desvele sus intenciones, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha invitado a Quim Torra a expresarse en el Congreso y de paso “escuchar al resto”.El president de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá este martes para exponer su propuesta política para los próximos meses en Cataluña. La conferencia tendrá comienzo a las 7 de la tarde y por el momento se desconoce la naturaleza de la misma.





Sin embargo, la pasada semana dejó claro que su intención y la de su equipo era seguir avanzando para la declaración de independencia de Cataluña.





Torra, que se prevé que utilice un tono desafiante durante toda la conferencia, hará una última oferta al Gobierno de Pedro Sánchez para pactar la celebración de un referéndum vinculante, la única fórmula que podría desactivar los planes de ruptura unilaterales. Una oferta que, según fuentes de Moncloa, no tiene posibilidad alguna de encontrar una respuesta afirmativa.