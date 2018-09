Mohamed Alami: “Los centros de acogida de inmigrantes son un negocio para algunos políticos”

Mohamed Alami es el presidente de ITRAN, la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí radicada en Cataluña. Pegado al terreno de la realidad en Marruecos. Su milagro es el de obrarlos para quien lo necesita sin recibir un solo euro público en un mundo en el que, las subvenciones despachadas por el político, deciden cuál debe ser el discurso inmigratorio en exclusiva y quién ha de encargarse de articularlo: ayuda a escolarizar a niñas marroquíes, sobre todo provenientes del mundo rural, crea cooperativas de miel y catering para mujeres necesitadas en Khmis Sahel y Hbibat, consigue bicicletas para las niñas de secundaria en la zona de Erfoud, e implementa medidas para proteger a las menores de los problemas de inseguridad cuando cae la luz del día.

Definido a sí mismo como un “hombre de centro izquierda” tiene, no obstante, un beligerante discurso contra los políticos que abandonan a los inmigrantes después de las operaciones de marketing de los gobiernos, contra las políticas de subvención a la inmigración irregular, contra las ineficaces políticas de acogida de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), sus centros de acogida, y, sobre todo, contra todo el negocio y los mercantilistas que esto genera.

Pregunta: ¿Qué piensas sobre el proselitismo islamista que hace el separatismo, con líderes separatistas dando mítines en mezquitas salafistas y su política de subvenciones?

Respuesta: Es totalmente irresponsable. Eso y los sacerdotes de la Iglesia Católica que históricamente se han alineado con Convergencia y con el separatismo durante el 1-0. Nosotros nunca lo hemos entendido. Yo rompí nuestra labor de trabajo con el Gobierno de Artur Mas cuando éste comunicó públicamente que daba el control total de las mezquitas al reino de Marruecos. No existía la soberanía española, sino una bananera. O era para ganarse al Gobierno de Marruecos para la causa independentista o resulta incomprensible.

P: ¿Qué responsabilidad crees que tiene el Reino de Marruecos sobre las últimas oleadas de inmigrantes irregulares?

R: Controlar esas fronteras es muy costoso económicamente. No van a mandar al ejército mientras España fomenta un “efecto llamada” que hace años que no se veía por culpa de las prebendas anunciadas. Europa da a Libia 150 millones de euros y 3.000 millones a Turquía 3.000 para que contentan el flujo de inmigrantes mientras Marruecos y Argelia han de contener este efecto llamada.

P: ¿Crees que ha habido efecto llamada a raíz de la llegada del Aquarius?

R: He hablado esta semana con el secretario general del PSOE en el ayuntamiento de Barcelona sobre el tema del Aquarius y del Open Arms y le dije que “había sido un gravísimo error”. Reto a Pedro Sánchez a que nos diga cuántas de las 800 personas a las que el Gobierno de España les dio una residencia de 45 días con libertad de movimiento por toda España han tramitado finalmente sus papeles ante la Policía Nacional. Todas esas personas se han fugado. ¿Por qué se le da un permiso de residencia a la gente que viene en un barco grande y a todos los que llegan en pateras les metemos en un CIE? Yo ayudaría a todo el que lo necesitara, pero con unos protocolos.

P: ¿Copia esas mismas políticas irresponsables la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau?

R: Ni lo que hace la Señora Colau ni lo que hace la Generalitat de Cataluña son políticas de integración. Ofrecer albergues y pisos híper equipados cuando tenemos a una población autóctona súper necesitada y sin esa posibilidad. ¿Qué han de hacer estas personas que hoy viven en la calle? ¿Irse de España y volver en un barco? Los políticos están encendiendo el fuego del racismo del enfrentamiento y de la xenofobia que no podrán apagar. Son unos irresponsables.

P: ¿Crees Sánchez, Colau y todos los políticos “irresponsables” pensaban que todo esto les iba a reportar un rédito moral y político?

R: Todo esto es márketing para darse a conocer ante la prensa mundial y europea. Se han salido con la suya, pero conscientes de que ese precio lo pagarán los ciudadanos. A Pedro Sánchez le ha escuchado todo el planeta tierra como si fuera el salvador. Ya tiene su foto, pero ¿ahora qué? Me preocupa la reacción racista que leo en las redes sociales a raíz de todo esto: “que se vayan estos moros y estos negros”. El Gobierno no ha pensado en terceros. Sólo hay que ver las decenas de miles de inmigrantes que se están apostando en las costas marroquíes preparadas para dar el salto.

P: Hablemos de los MENA. Durante el mes de julio la Policía Nacional detuvo a decenas de personas. Algunas en centros de menores de Asturias por colaborar con las mafias de tráfico de personas:

R: Yo me acuerdo del ex embajador marroquí en Madrid, el señor Abdeslam Baraka, y de cómo él pidió devolverlos a Marruecos para estar con sus padres, que son sus máximos responsables. España ha creado unas leyes de protección al menor absurdas, chapuceras y que utilizan mal el dinero proveniente de los fondos europeos que alimentan muchos intereses. Los centros de acogida cobran 3.000 euros mensuales por menor. El menor marroquí ha de volver a Marruecos, y el argelino debe volver a Argelia. Se les debe repatriar localizando a sus padres. ¿Qué hace el Gobierno español con estos niños cuando cumplen 18 años y se les echa de los centros? ¿Cuántos pueden conseguir un empleo o están capacitados para ello?

Hay mucha hipocresía. Y los medios de comunicación son también responsables de todo esto. ¿Por qué no lo investigan o no lo sacan? ¿Por qué no se dan estos fondos directamente a las familias que lo necesiten después de analizar caso por caso?

Ceuta y Melilla están atestadas de estos chavales que se ven obligados a delinquir. ¿Si tanto nos preocupan los menores por qué no buscamos a los 10.000 menores que han entrado por Turquía y que están buscados por Interpol por desaparición?

P: ¿Crees que hay corrupción en esos centros o que hay intereses económicos en llevarlos?

R: Se les da una barbaridad de dinero. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña, contrata directamente a la mujer del diputado del PSC hispano marroquí, el señor Mohammed Chaib, que dirige algunos de esos centros, los conocidos como DARIS, y una fundación. Me encantaría conocer las cuentas del señor Mohammed Chaib que, además, es asesor personal del Consejo del Rey de Marruecos.

P: ¿Te refieres a la fundación Ibn Battuta, Niña Mimada, denunciada a principios de este año por los vecinos de un bloque de 9 viviendas de Poblenou por los ruidos causados por peleas de los menores y sobreocupación de los pisos con colchones esparcidos en el suelo?

R: Esa es su fundación. Con semejantes denuncias, ¿por qué no interviene el cónsul general del Reino de Marruecos?

P: Chaib afirmó en una entrevista: “si todos estos musulmanes votaran tendríamos no uno más, sino 4 o 5 escaños más”, ¿De eso se tratan las políticas irregulares auspiciadas por este Gobierno?

R: El gran drama del colectivo hispano-marroquí es que no vota. Y a este señor no le vota nadie porque no le conocen. En una ocasión convocó un mitin con Miquel Iceta y fueron 7 personas. Chaib está donde está sólo por una cosa: gracias a la imposición de las cloacas de Marruecos, ojo, que no del Reino de Marruecos, a los partidos afines.

P: ¿Te das cuenta de que aquél que tiene tu discurso es catalogado por los políticos y medios oportunistas como “ultraderechista” para ser acallado?

R: Yo soy un hombre de centro izquierda que tiene una asociación independiente, que no cobra un euro público, para ayudar a mujeres, niñas y niños en Marruecos. Vivimos para poner en marcha poner proyectos educativos en Marruecos y no para vivir de la pantomima. Vivimos para evitar que haya niños encolados viviendo en la calle. Habría que llamar al departamento de psiquiatría del Clínico de Barcelona para saber cuántos niños marroquíes tienen con ese problema. ¿Es ultraderechista querer que los niños estén con sus padres? Eso es ser una persona creyente.

P: ITRAN es una asociación que trabaja para la ayuda al desarrollo en Marruecos. Fuera de políticas de márketing y parches inútiles, ¿cuál es el proyecto del que te sientes más orgulloso y que mejor representa un verdadero proyecto para lograr la prosperidad en Marruecos?

R: Nosotros invertimos nuestro tiempo en la escolarización de la mujer. Empezando por que empiece a estudiar secundaria, que es cuando comienzan a abandonar sus estudios. Ese es el punto en el que intervenimos. Encontramos familias que apadrinen a una niña por 10€ al mes y las vestimos dos veces al año para, así, convencer y motivar a los padres para que la dejen estudiar. La mujer es el motor de todo desarrollo. Sin su contribución, pocas sociedades se desarrollarán.