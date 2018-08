El presidente socialista de Castilla-La Mancha considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento".

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no “puede aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento” y que si la situación del Ejecutivo se torna “inviable” habrá que convocar elecciones generales.

“Creo que el Gobierno tiene obligación de gobernar con perspectiva temporal y con vocación de aguantar, pero tengo muy claro que si la situación es inviable, imposible, tendrán que hablar los españoles. Esto no tiene vuelta de hoja, es evidente, de sentido común, así lo explicó el propio presidente del Gobierno”, ha recalcado García-Page, en una entrevista concedida a Europa Press.

En su opinión, “todo el mundo es consciente” de que tras la moción de censura se abrió un escenario “que no es definitivo”, sino “precario y provisional”, por lo que el Gobierno “no puede intentar aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento”. “Ni creo que quiera”, apostilla, antes de añadir que no descarta “nada” sobre un posible adelanto electoral.

Sin embargo, García-Page no se pronuncia expresamente sobre si habría que adelantar la elecciones si la presión de los independentistas a Sánchez se hiciera intolerable o si el Gobierno no puede aprobar los Presupuestos para 2019. Ante estos escenarios, se limita a decir que “los españoles tienen que pronunciarse en el momento en que las instituciones se bloqueen” y que eso “unas veces tiene que ver con la evolución presupuestaria y otras no”.

“Rajoy decía que era determinante para España un Presupuesto y luego decía que podía vivir con esas cuentas prorrogadas hasta tres años”, recuerda el mandatario castellano-manchego, antes de apuntar que, de momento, no ha escuchado al presidente del PP, Pablo Casado, pedir elecciones.

“El Gobierno está de alquiler”

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha remarca que para ERC y el PDeCAT “el Gobierno está de alquiler” y Sánchez “de inquilino” en Moncloa, pero ya avisa de que si los independentistas dejan caer al Ejecutivo luego no se podrá negociar con ellos una hipotética investidura.

“Aunque parezca mentira, el balón está en el lado de los independentistas. Si fuerzan una ruptura del equilibrio político, una inestabilidad mayor en el conjunto de España, o si el día de mañana forzaran unas elecciones anticipadas, es evidente que el mismo motivo que forzaría esa convocatoria electoral impediría luego un acuerdo incluyente con ellos”, avisa.

En ese caso, continúa, si ERC y PDeCAT optaran por esa vía estarían “beneficiando claramente a la derecha o al centro derecha”. “Si tiene que haber elecciones por desacuerdo con el independentismo, que nadie espere que sea posible luego un acuerdo de investidura con los independentistas, es absolutamente inviable, sería absurdo”, insiste el barón socialista.

En cualquier caso, García-Page apunta que con el tema de las elecciones “mucha gente juega a la hipocresía” porque realidad “casi nadie tiene interés en que haya elecciones mañana”, ni siquiera los que “como Ciudadanos, lo piden todos los días”. A su juicio, a los naranja le podría haber convenido hace dos meses cuando lideraban las encuestas, pero ahora ya no, igual que tampoco desean elecciones ya ni los independentistas catalanes ni Podemos.