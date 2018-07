La periodista Cristina Fallarás ya forma parte del nuevo Consejo de Administración de RTVE. Lo aprobó este miércoles el Congreso con los votos a favor del PSOE, Podemos, PNV y los independentistas catalanes. Fallarás es conocida por mostrar en público sus ideas próximas al partido liderado por Pablo Iglesias.

La periodista no esconde esta proximidad a la formación morada. En algún momento se ha desplazado con una camiseta de Podemos a entrevistar a uno de los cofundadores del partido, Juan Carlos Monedero. Así lo demuestra una foto que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales tras su incorporación a la nueva cúpula de RTVE.

Arremete contra la virgen

Cristina Fallarás arremetió contra aquellas “personas que veneran a una virgen”, llegando a relacionarlo con “el machismo” y “la violencia”. Lo afirmó en un videoblog publicado en enero de este año para La Marea, medio con el que colabora. “Yo no soy virgen, tú no eres virgen. Tu madre no es virgen. Tus abuelas no son o no eran vírgenes. Tu mujer no es virgen. En cambio, millones de personas en España veneran a una virgen. Veneran la idea de la virginidad. Es el modelo“, señalaba Fallarás al principio de su alegato.

“Entonces, ¿nosotras qué somos? lo contrario del modelo, lo contrario de lo ejemplar, y encima fíjate que guarras, además gozamos. Y, ¿qué se hace con lo contrario de lo ejemplar, con lo contrario de lo modélico? Castigo, oprobio, humillación, ocultamiento… Nada, ¿eh? yo lo digo porque en España miles de centros educativos entrenan a los niños en este tipo de ideas…Y tú y yo lo pagamos. Y luego que si el machismo, que si la violencia, ya sabes…“, finalizó.

Su visión de España

En una entrevista concedida a Aragón Digital en marzo de 2013, dio su particular visión de España. “He visto progresar a España en teoría, me ha parecido siempre que el camino era bueno. Y de repente en los últimos 6-8 años me he dado cuenta de lo que es España. España es la construcción de la nada sobre una podredumbre sin cerrar“, manifestó la periodista nacida en Zaragoza.

“El paro es una construcción económica, opino que el paro no es un error y no es una casualidad, sino es una construcción económica de manera que una parte de la población pequeña, rica e interesada, desprovee de casi todo a otra parte de la población para mantenerla en el miedo“, agregó.

Ataca a los medios

De hecho ha participado en varios encuentros organizados por Podemos. “Nuestro peor mal es que los medios de comunicación en España están en la base de la construcción de la infamia de lo que somos como democracia“, afirmó Fallarás durante la ‘Universidad de Verano de Podemos’ celebrada el año pasado en Cádiz.

En esta misma charla cargaba contra la corrupción del PP y señaló que “somos una sociedad que ha pactado con el crimen, porque nosotros hemos heredado el relato de los medios de comunicación de que el crimen se puede perdonar, y se puede pactar con él para mirar hacia delante”.

“En este momento, cuando no se castiga el crimen ni la infamia en las sociedad democrática española, tenemos que preguntarnos de dónde viene y sobre todo, quién ha hecho esa construcción. Y esa construcción la han hecho los medios de comunicación“, concluyó en su intervención.

Apoya el independentismo

En un programa de televisión arremetió contra el Rey Felipe VI por “su origen franquista”. “La idea de que si tú tienes un Rey eres un siervo o un lacayo”, agregó Cristina Fallarás.

También expresaba su apoyo al independentismo catalán: “Yo apoyo la idea del independentismo. Me parece interesantísimo que una sociedad quiera independizarse de otra para iniciar un proceso más justo y que se haga mejor como sociedad. Me interesa muchísimo, pero no si se articula desde la derecha, desde la religión y desde la identidad. Me interesa si se articula desde lo social, en mi caso desde el marxismo“.

Lo que opina de los salarios

En otro vídeo que se ha vuelto viral explica lo que opina de los salarios: “Uno no se da cuenta de que tenemos construidos los meses en torno a los cobros, en torno al salario, que viene de sal, o al jornal, que viene de de jornada, o al sueldo, que viene de soldado. No te das cuenta pero efectivamente es así”.

Así se mostro en la conferencia ‘Desahucios en primera persona: una mirada de género’, organizada por el Ayuntamiento de Vitoria en noviembre de 2013.