La diputada de Podemos Tania Sánchez ha mostrado esta tarde su descontento porque la Selección española jugase un partido contra un país machista. La actual número tres de Íñigo Errejón escribía el siguiente tuit: “¿Por qué se permite jugar en el mundial a la selección de un país que prohíbe a las mujeres entrar en los campos de fútbol? ¿Por qué nuestra selección no dice o hace nada? Nuestros deportistas no deberían olvidar que representan a un país orgulloso de su defensa de la igualdad”, aunque poco después lo borraba.

Ella misma explicaba la eliminación del mensaje: “He borrado un tuit porque me da mucha pereza ponerme a discutir con algunos medios interesados”, decía. Unas explicaciones que no convencían a muchos tuiteros, que se mostraban convencidos de que la diputada de Podemos había borrado el tuit para no molestar a Irán, país que ha financiado a Podemos en sus inicios.

Y es que el régimen de los ayatolás financió con más de nueve millones de euros a Hispan TV, canal en el que trabajó y sigue trabajando el líder del partido y ex novio de Tania Sánchez, Pablo Iglesias y que emite Fort Apache, tertulia que dirige el secretario general de Podemos y en la que la propia Tania Sánchez ha participado en muchas ocasiones cumpliendo con los estrictos códigos de vestimenta que impone esta televisión a las mujeres, sin mostrar los brazos ni el escote.

El propio Pablo Iglesias ya explicó en su día, al ser cuestionado por recibir financiación de Irán, que en política había que estar dispuesto a “cabalgar las contradicciones”: “A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos, o no lo aprovechamos?”. “Mira, la geopolítica es así, no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política, cuando todo el mundo hace política”, decía.

De hecho, el propio Iglesias reconoció que Irán pagaba incluso las facturas de su teléfono móvil, el mismo que mantuvo en sus inicios en la política y que facilitaba sin problemas a los periodistas.

Criticada en RRSS

Esta vinculación con Irán le ha costado a Tania Sánchez un enorme número de críticas por su tuit que probablemente hayan influido en la decisión de borrarlo: “Con Irán se puede trabajar, cobrar y financiar tu partido político pero no jugar un partido de fútbol. ¿Queda claro?” o “Te han tirado de las orejas, no mientas”, o “Querrás decir que lo has borrado por conflicto de intereses” eran algunos de los mensajes que ha recibido la política morada.