Espadaler (PSC) cree que es “deseable” la puesta en libertad de los golpistas

El diputado del PSC-Units en el Parlament Ramon Espadaler ha defendido que los presos independentistas deberían ser acercados a prisiones catalanes y que esto “no debería impedir” que fueran liberados posteriormente por el juez.

“El acercamiento en Cataluña de los políticos catalanes encarcelados cautelarmente, no debería impedir su posterior y deseable puesta en libertad vigilada, por bien que la primera medida depende del Gobierno central y la segunda del juez instructor, la independencia del cual respetamos”, ha sostenido en una publicación en Twitter recogida por Europa Press.

Ha señalado que lo mejor para los presos soberanistas sería la libertad condicional y que el acercamiento, “pese a no ser lo mejor, sería bueno por humanitario”.

El que en cap cas sembla raonable, vist el nou escenari polític generat com a conseqüència de la formació de nou Govern a Catalunya i també a Espanya, és continuar igual. @UnitsCat creiem que hi ha marge per crear les condicions per al diáleg, tot respectant la legalitat.

June 17, 2018