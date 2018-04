El filtrador del ‘caso Cifuentes‘ no tuvo problema el año pasado en que el ‘falsificador’ de las actas del máster de Cristina Cifuentes, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, presidiera el tribunal que aprobó la tesis doctoral de su alumno estrella, el exdiputado socialista y exlíder de Comisiones Obreras Antonio Gutiérrez Vegara. Es más, Salvador Perelló Oliver, profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y militante del PSOE, se fotografió, a modo de celebración, junto a Gutiérrez, Álvarez Conde y el resto de componentes del tribunal tras la defensa del trabajo por parte del veterano sindicalista, que obtuvo una calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

Perelló, que se ha dedicado durante años a buscar irregularidades en la gestión de los últimos rectores de la URJC y a denunciar los privilegios a los políticos en las aulas, mantiene buena relación con Álvarez Conde, director del máster de Cifuentes y responsable del Instituto de Derecho Público de esta universidad, quien ha reconocido que las firmas de evaluación de la presidenta madrileña fueron falsificadas. El delator de los documentos que acorralan a Cifuentes colgó en su cuenta oficial de Twitter esa imagen con Álvarez Conde, Gutiérrez y los otros profesores examinadores, pero ya no aparece en su perfil porque ha sido borrada.

En concreto, el filtrador figura en el registro del Ministerio de Educación como el director de la tesis Reformas Laborales, Competitividad y Empleo (1977-2012), donde Gutiérrez analiza más de medio centenar de reformas laborales adoptadas en España durante las últimas décadas . Como co-director aparece Pedro José Beneyto Calatayud. La lectura tuvo lugar el 13 de julio del año pasado. Y se enmarcó en el Programa Oficial de Doctorado en Marco Institucional y Crecimiento Económico.

Los otros componentes del tribunal fueron Antonio Alonso Ayuso, como secretario, y Antonio Martin Artiles, Miguel Ángel García Calavia y Joaquín Aparicio Tovar, como vocales.

Perelló ha declarado que la filtración de los documentos que comprometen a Cifuentes no responde a ninguna “operación política” orquestada desde el PSOE para desbancar a la presidenta madrileña y ha dicho que “no conoce” ni al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, candidato de la moción de censura, ni al líder de Ferraz, Pedro Sánchez. La versión del profesor de Sociología de la URJC es que se encontró en el casillero de su despacho universitario “un sobre con fotocopias de varias cosas”, donde se encontraban los documentos que luego pasó a la prensa en contra de Cifuentes. Perelló procede de la Comunidad Valenciana al igual que Antonio Gutiérrez, natural de Orihuela (Alicante).

“Disponibilidad”

En los agradecimientos del trabajo doctoral, el exsecretario general de Comisiones Obreras (1987-2000) señala: “A la Universidad Rey Juan Carlos le debo esta tesis. La disponibilidad con la que me acogió fue el estímulo más determinante para decidirme a realizarla. Y en su departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología es donde he podido elaborarla bajo la dirección académica, científica y en todo cuanto es esencial para configurar una tesis doctoral del profesor Salvador Perelló Oliver”. Acto seguido, el que fuera diputado del PSOE en el Congreso entre 2004 y 2011 -sin tener el carné del partido- añade: “Más valiosa aún ha sido para mí la aportación de su inteligencia y de su empeño en el desarrollo y culminación de la tarea cuando mi voluntad, atemperada ya por la edad y mis limitaciones intelectuales me habrían llevado a declinar el reto”.