Las víctimas no ablandan a Sánchez: “Siempre hemos estado contra la prisión permanente”

La dirección socialista insiste en que nada le hará dar marcha atrás en su apoyo a la prisión permanente revisable, cuya derogación se aprobará este jueves con su apoyo, además del de Podemos y PNV. En concreto, el líder socialista, Pedro Sánchez, recordó ante sus diputados que la derogación “es la postura que el PSOE siempre ha defendido”, y así hará. A pesar de la fuerte división que este debate ha traído al partido, como reveló OKDIARIO.

En su intervención de este martes ante su grupo parlamentario, Sánchez no hizo mención alguna a la cuestión, la preocupación más acuciante para los socialistas. Sí lo hizo después, según confirmaron fuentes conocedoras del encuentro. Ante varias alusiones de sus diputados, el secretario general insistió en que el partido rechaza esta pena, de 2015, y que ellos mismos tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La formación afronta el debate de este jueves en el Congreso asumiendo que, con tácticas electoralistas, el momento les resulta del todo inoportuno. El partido llega dividido, confirman fuentes socialistas, y con las serias dudas de muchos de sus parlamentarios que, sin embargo, se atendrán a la disciplina de voto.

Momento inoportuno

El trágico crimen del pequeño Gabriel Cruz sobrevolará inevitablemente durante la sesión, en la que, además de la proposición del PNV para derogar la citada ley, se votarán otras dos iniciativas, de PP y C’s, para intentar frenarla.

Ninguna prosperará, en cambio, por el rechazo socialista, alineado con los intereses de Podemos y los nacionalistas vascos. Ello, pese a la enorme presión a que en los últimos días se ha sometido a la cúpula socialista para que recapacite sobre su sentido de voto.

La más destacada, la de los propios familiares de víctimas de menores, como el padre de Diana Quer o Mari Luz Cortés. Ambos se reunieron la pasada semana en el Congreso con una representación socialista encabezada por Margarita Robles. En el encuentro no hubo marcha atrás en las posiciones y, como reveló también OKDIARIO, la postura fue aún más firme que la mostrada en público: “Con el PP no negociamos”, se les respondió a la posibilidad de explorar una alternativa con los populares para cubrir el vacío que dejará, en los casos más graves, la derogación de esta pena.

En la reunión parlamentaria varios diputados tomaron la palabra para pedir que se tratase de aplazar el debate, un deseo que luego expresó, sin éxito, la portavoz, Margarita Robles. Sin éxito porque la elaboración del orden del día depende únicamente de la Mesa del Congreso. Los socialistas acusaron después a PP y C’s de “utilizar políticamente el dolor” y lamentaron que no se esperase a la resolución del Tribunal Constitucional. La derogación de la ley provocará el archivo del recurso, con lo que nunca se sabrá si la ley es o no constitucional, algo que sí apoyan un buen número de juristas.

La presión social lleva semanas intentando que la clase política recapacite en su intención de privar a los criminales de un mayor castigo. Por ejemplo, en iniciativas como la encabezada por los padres de Diana Quer, Mari Luz Cortés y Marta del Castillo en Change.org y que lleva ya recabadas más de tres millones de firmas.

La derogación de la prisión permanente revisable fue tomada en consideración en octubre de 2017, por 162 votos a favor, 129 votos en contra (el PP) y 31 abstenciones (Ciudadanos).

El PSOE apuesta por la resocialización

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo -que será el encargado precisamente de defender este jueves la postura socialista- consideró que se trataba de una pena “innecesaria” y “una contradicción en sí misma”. “Lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente”, defendió, recalcando que esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado “populismo punitivo”. Según Campo, “las penas, por muy largas que sean, tienen que ir encauzadas a la propia resocialización”.

Los socialistas argumentan que la pena de la prisión permanente revisable “vulnera la dignidad de las personas” e “incumple el fin de la reinserción” establecido en el Código Civil y en la Constitución. Sin embargo, el artículo 25.2-al que aluden-establece que esa posibilidad de reinserción corresponde al juez y en su caso, la ley que corresponda, en determinados casos.