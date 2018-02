Costa denuncia que Carlos Fabra y Castedo “aportaron 178.000€ en billetes en las municipales de 2007”

El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, denuncia que el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra y la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pagaron 178.000 euros de gastos electorales de las elecciones municipales de 2007 con “dinero B”. Es decir, con dinero negro.

En el informe pericial que publica en exclusiva OKDIARIO presentado por Ricardo Costa ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, que le juzga por la rama valenciana del caso Gürtel, confirma el informe de Hacienda incluido en la causa donde se apuntalan los indicios de financiación ilegal de los municipios valencianos gobernados por el Partido Popular.

El perito judicial especialista en organizaciones y negocios, Ángel Calzada Gómez, destaca en el informe encargado por Costa que “en la medida en que financiaran gastos electorales de las elecciones autonómicas valencianas del año 2007, la contabilidad electoral del Partido Popular tendría que haber registrado como ingreso los pagos a Orange Market efectuados por terceros receptores de facturas falsas, emitidas en 2007 que importan 400.432 euros, IVA incluido, y los pagos en B’ a Orange Market, por importe de 2.168.500 euros“.

“La contabilidad electoral del Partido Popular”, añade, “para las elecciones municipales valencianas del año 2007 es incorrecta porque no registra la totalidad de los gastos electorales incurridos, ni la totalidad de los ingresos electorales obtenidos“.

“Por lo que se refiere a los ingresos electorales”, señala el perito judicial, “la contabilidad electoral del Partido Popular para las elecciones municipales de 2007 debió registrar como ingreso, y no lo hizo, los fondos que financiaron los gastos electorales no contabilizados. A la hora de identificar estos fondos, no ofrece dudas al inspector que suscribe que el pago ‘en B’ de 3.200 euros que lleva por concepto ‘ACTO DE TEULADA’ fue destinado a financiar gastos electorales de las elecciones municipales”.

El informe destaca los siguientes ingresos: “El pago ‘en B’ de 90.000 euros efectuado por Carlos Fabra; 16.000 euros de Francisco Martínez (exvicepresidente de la Diputación de Castellón); 88.000 euros de Sonia Castedo; 24.000 euros del ‘PP Alicante’ y 12.000 euros de David Serra (exvicesecretario del PPCV)”.

Durante el juicio de la rama valenciana de Gürtel, el propio Costa develaba que el PP valenciano “se financiaba ilegalmente con dinero negro entregado por empresarios que recibían adjudicaciones”.

Contabilidad electoral del PP valenciano