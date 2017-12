La diputada socialista Susana Sumelzo ha montado este sábado un escándalo en un conocido restaurante de Madrid y ha increpado fuera de sí al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, gritándole: “¡OKDIARIO es una puta basura!“.

Ha sido la reacción de la mujer de confianza de Pedro Sánchez en la Ejecutiva del PSOE a las noticias publicadas por este diario en octubre de 2015, según las cuales distintos gobiernos socialistas de Aragón han adjudicado cientos de millones de euros en contratos a la constructora dirigida por el padre y el hermano de Susana Sumelzo.

La propia diputada socialista ha sido apoderada de esta empresa familiar, que ha sido agraciada con contratos públicos que suman cerca de 600 millones de euros. En la actualidad, Susana Sumelzo es la secretaria de Administraciones Públicas de la Ejecutiva federal del PSOE.

El incidente se ha producido este sábado, cuando el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, había acudido a comer con su familia al conocido restaurante italiano Numa, situado en la calle Velázquez. Al poco de sentarse, el periodista ha observado que desde la mesa de al lado le miraba fijamente una mujer, que finalmente se ha dirigido a él diciéndole: “¿No sabes quien soy?”

Susana Sumelzo: “¡Sois una vergüenza!”

“Discúlpame, pero ahora no caigo”, ha replicado el periodista, que en un primer momento no sabía con quién estaba hablando. “Tu periódico me ha hecho mucho daño, a mí y a mi familia”, ha sido la respuesta de la diputada del PSOE.

Sorprendido por esta reacción, Inda le ha explicado que OKDIARIO ha publicado varias informaciones sobre ella, debidamente contrastadas con datos oficiales, porque es un personaje público. Pero Susana Sumelzo ha repetido alzando la voz, mientras casi todas las miradas del restaurante se volvían hacia ella: “¡Es una vergüenza lo que me habéis hecho a mí y a mi familia, me habéis hecho mucho daño!”

“En un Estado de Derecho, cualquier ciudadano que se sienta injuriado o calumniado por una noticia puede acudir a los tribunales, y que los tribunales se pronuncien”, le ha recordado el director de OKDIARIO.

“¡Yo eso no lo voy a hacer nunca!”, ha insistido Sulmezo fuera de sí, “¡sois una vergüenza!”. Como se mostraba cada vez más alterada, Inda ha intentado calmarla: “Si no está de acuerdo con alguna información, podemos vernos y hablarlo cuando quiera. Pero no es el momento porque hemos venido a comer en familia”.

A la sombra de Pedro Sánchez

“Te lo digo deliberadamente delante de tu familia para que sepan lo que es meterse con una familia”, ha sido la respuesta de Sumelzo, quien ha comenzado a repetir, fuera de sí: “¡OKDIARIO es una puta basura, una puta basura, una puta basura!“. Como el escándalo empezaba a resultar muy desagradable y el resto de comensales se mostraban muy incómodos, Inda se ha visto obligado a avisar al jefe de comedor. Los dueños del restaurante han llegado a plantearse avisar a la Policía para acabar con el escándalo, pero finalmente Sumelzo y el individuo que la acompañaba han optado por cambiarse de mesa.

Licenciada en Derecho, Susana Sumelzo inició su trayectoria política como secretaria general técnica de la Diputación de Zaragoza bajo la presidencia de Javier Lambán. Durante la segunda legislatura de Zapatero (2008-2011), fue senadora y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Senado.

Es diputada nacional por Zaragoza desde diciembre de 2011. Sumelzo fue uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez durante su travesía del desierto. De hecho, fue una de los 15 diputados del PSOE que votaron no a la segunda investidura de Rajoy, desoyendo la orden de la gestora de abstenerse.

Pedro Sánchez nombró a Sumelzo secretaria de Administraciones Públicas de la Ejecutiva federal del PSOE el pasado mes de junio. Su nombre sonó como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, tras la dimisión de Antonio Hernando.