El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cree que el hecho de que el independentismo concurra al 21-D con candidaturas diferenciadas puede restarles votos. En su análisis en el Comité de Dirección del partido, este lunes, los ‘populares’ se han mostrado optimistas por la decisión de los partidos secesionistas de mantener sus marcas, lo que, opinan, les “divide” y puede ayudar a que el resultado electoral sea inferior al esperado.

El último movimiento de cara a esas elecciones lo ha dado el expresidente Carles Puigdemont, que concurrirá con una lista denominada ‘Junts per Catalunya’ y que incluirá al PDeCAT, pero también a independientes. En días pasados, Puigdemont valoraba la opción de participar bajo la fórmula de una agrupación de electores, aprovechándose de la iniciativa de recogida de firmas impulsada desde una plataforma que había conseguido ya medio millón de apoyos.

A eso se une la decisión de la CUP, que este fin de semana anunció su voluntad de participar en solitario en unas elecciones que calificó de “ilegítimas”. Ya la semana pasada, ERC había avanzado su intención de no reeditar ‘Junts pel Sí’, y confeccionar su propia lista, que estará encabezada por Oriol Junqueras y reservará un puesto a los consellers encarcelados o fugados a Bruselas.

Génova no ha elaborado ‘tracks’ electorales, pero sí son moderadamente optimistas porque creen que el procés está herido de muerte con las actuaciones judiciales. “¿Cómo lo vas a vender con ocho encarcelados?”, se pregunta una fuente solvente.

Aunque sí admiten que todo es “imprevisible” y lo que más preocupa es la capacidad de movilización del independentismo que, asumen, es difícil de combatir en las urnas. Por eso, el propio Rajoy, en la presentación de su candidato Xavier García Albiol, apeló este domingo a una participación masiva de la “mayoría silenciosa”.

El presidente del Gobierno acudía este domingo a Cataluña por primera vez tras la aplicación del artículo 155. En fuentes ‘populares’ aseguran que habrá más visitas, pero aún no se han previsto cuántas. Lo que está claro es que la presencia será “modulada”, y que se trata de evitar que la asistencia de Rajoy y de otros miembros del Gobierno a mítines y otros actos de campaña se vea como una injerencia y sea aprovechada por las fuerzas secesionistas.

En Génova sí se felicitan por la discrección con que, consideran, se ha aplicado el 155. “Es importante que la gente vea que su aplicación es ‘poco a poco’, que no hemos entrado como un elefante en una cacharrería”, conceden desde la dirección. La valoración es muy positiva en lo que se refiere a la actuación de los funcionarios, que, destacan, no han puesto trabas al control del Gobierno y han permitido un tránsito sin sobresaltos.

Prioridad: la economía

El objetivo fundamental del Gobierno es evitar que la crisis catalana se resienta en los datos económicos y en la creación de empleo. Ese será el argumento de campaña del PP catalán, que alertará de los riesgos del separatismo para la economía de las familias, que, dicen, “puede lastrar a generaciones enteras”.

Sobre un posible acuerdo post-electoral, son optimistas en lo que se refiere a Ciudadanos. Pero no tanto al PSC. En las últimas horas, los ‘populares’ han advertido sobre la estrategia de los socialistas por “captar a antiguos independentistas” y que se ha revelado al incluir a Ramón Espadaler-Unió-en la candidatura. No en vano, en el partido no se descarta la idea de un tripartito con Podemos y ERC.