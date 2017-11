Las mejores películas que puedes comprar en el Black Friday 2017

Se acerca el Black Friday 2017. ¿Tienes ya preparada tu lista de compras pendientes? Estamos convencidos de que entre todos tus productos habrás incluido algunas películas. Ya sean en DVD, en blu-ray, en edición steelbook o edición especial, el 24 de noviembre será un buen momento para hacerte con las mejores películas de ahora y siempre. ¡Los descuentos las dejarán a unos precios irresistibles!

Si quieres montarte un buen maratón de cine, haz caso a las recomendaciones que hemos preparado para ti en Escaparate. Estas son algunas de las películas más atractivas que podrás comprar en el Black Friday 2017:

Jamie Dornan y Dakota Johnson vuelven como Christian Grey y Anastasia Steele en Cincuenta Sombras Más Oscuras, el segundo capítulo de la exitosa saga mundial Cincuenta Sombras de Grey. Cuando Christian intenta recuperar a Anastasia, ella exige cambiar las condiciones de su relación antes de darle una segunda oportunidad.

A medida que van teniendo más confianza y estabilidad aparecen algunos fantasmas del pasado de Christian que junto con Jack Hyde (Erick Johnson) y Elena Lincoln (Kim Basinger) pondrán en peligro el futuro de la pareja. Esta vez, no habrá secretos ni normas.



Emocionado tras haber luchado con Los Vengadores, Peter regresará a su rutina junto a su tía May (Marisa Tomei), pero la adaptación no será tan fácil como parecía. Por suerte contará con la ayuda de Tony Stark (Robert Downey Jr.), su ahora amigo y mentor, que le recomendará mantenerse alejado de los problemas. No obstante, esto se volverá una tarea imposible cuando un nuevo enemigo, conocido como El Buitre (Michael Keaton), amenace a Peter y a sus seres queridos.



Esta edición de lujo de la saga Harry Potter contiene las ocho películas en blu-ray, DVD y copia digital con más de 37 horas de contenido extra, incluyendo todos los materiales previamente publicados y más de diez horas de nuevos contenidos y cinco horas de material inédito, como “Creando el mundo de Harry Potter”.

Los films incluidos son Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el misterio del Príncipe, Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 1 y Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2



Adaptación en imagen real del clásico La Bella y la Bestia, que cuenta la historia de Bella (Emma Watson), una joven brillante y enérgica, que sueña con aventuras y un mundo que se extiende más allá de los confines de su pueblo en Francia.

Independiente y reservada, Bella no quiere saber nada con el arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin descanso. Todo cambia un día cuando su padre Maurice (Kevin Kline) es encarcelado en el castillo de una horrible Bestia, y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y queda recluida en el castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo personal del lugar, que fue transformado en objetos del hogar tras una maldición lanzada por una hechicera.



Mia (Emma Stone) es una de las muchas aspirantes a actriz que viven en Los Ángeles en busca del sueño hollywoodiense. Se gana la vida como camarera mientras se presenta a montones de pruebas de casting. Sebastian (Ryan Gosling) es un pianista que vive de las actuaciones de segunda que le salen, y su sueño es regentar su propio club donde rendir tributo al jazz más puro.

Los destinos de Mia y Sebastian se cruzarán y la pareja descubrirá el amor, un vínculo que hará florecer y luego poner en jaque las aspiraciones de ambos. En una competición constante por buscar un hueco en el mundo del espectáculo, la pareja descubrirá que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos.



Rogue One es la primera de los apasionantes y creativos spin-offs de Star Wars. Cuenta la historia de un grupo de héroes insólitos que, en una época de conflictos se unen en una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma definitiva de destrucción del Imperio.

Este acontecimiento clave de la cronología de Star Wars reúne a gente corriente que elige hacer cosas extraordinarias, y de esta forma se convierten en parte de algo más grande que ellos mismos.



Antes de ser Wonder Woman, era Diana, la princesa de las amazonas, y fue entrenada para convertirse una guerrera invencible. Criada en una recóndita isla paradisíaca, cuando un piloto estadounidense se estrella en sus costas y le informa de un conflicto masivo que está arrasando el mundo exterior, Diana abandona su hogar, convencida de que puede poner fin a la amenaza. Luchando con los hombres en un guerra para acabar con todas la guerras, Diana descubrirá todos sus poderes… y su verdadero destino.



Guardianes de la Galaxia Vol. 2 empieza donde se quedó Guardianes de la Galaxia. El largometraje retoma las epopeyas espaciales irreverentes y repletas de acción de Peter Quill (alias Star-Lord) y su banda de personajes excéntricos. Ahora, a raíz de la popularidad y la fama que cosecharon salvando a Xandar, todos ellos patrullan y protegen el universo trabajando como mercenarios.

La película narra las aventuras del equipo que lucha para mantener unida a su nueva familia mientras viajan por los confines del cosmos intentando desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill.