Expertos en educación piden invertir en salud mental y prevenir la violencia para el bienestar en las aulas

Una mayor inversión en salud mental y en medidas para reducir y prevenir la violencia y así mejorar el bienestar integral infantil y juvenil han sido las principales reclamaciones de los expertos que han participado en el congreso organizado por La Salle, en CaixaForum Valencia. Presentado por la periodista valenciana Sandra Izquierdo, el Congreso Harmonia Componiendo el bienestar integral en la infancia y la juventud’ ha hecho sonar las «notas necesarias» para lograr este bienestar.

Expertos en distintas materias de UNICEF, FAD Juventud, Hospital Niño Jesús de Madrid, la Universidad de Oxford o el Instituto de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramon Llull de Barcelona han recalcado la necesidad de reforzar estos aspectos, sobre todo en las aulas, de cara a proteger a las futuras generaciones.

«Tratar de ayudar a los adolescentes para que construyan esa melodía es una de las mejores inversiones que podemos hacer de cara al futuro», afirma Juan Manuel Márquez, investigador asociado en el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford. Márquez ha expuesto distintos casos internacionales para iluminar sobre cómo se debe entender la felicidad en relación al concepto de bienestar.

UNICEF vela por entornos sin violencia

UNICEF ha estado presente de la mano de Nacho Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de la organización, quien centró su reflexión en los «Entornos escolares protectores». Guadix recalcó que la educación «tiene dos enemigos poderosos: la pobreza y la violencia». Y es que muchas veces es en las escuelas, sitios en los que los alumnos deberían estar más protegidos, donde más sufren. El docente ha hecho hincapié en la importancia del colegio como espacio protector y seguro, un entorno en el que los derechos de la infancia se cumplan.

La importancia de escuchar

Los más jóvenes deben poder abrirse, pero los adultos tienen que saber escuchar. Isabel Giménez García, jueza de familia en Barcelona y conocida por sus cartas a niños y niñas explicando sus sentencias, ha insistido en este mensaje: «Lo que más necesitan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para vivir su bienestar integral, es una vida libre de violencia, y todos somos parte de esta solución. Cada vez se banaliza más la violencia y hay que repararlo porque eso se lleva en la mochila y formará su adultez», advierte. «Tienes que trasladarle que es un espacio de protección y que vas a ayudarle».

De escuchar y estar disponibles también trató la ponencia de Beatriz Martínez Núñez, médico especialista en psiquiatría infantil y adolescencia en el Hospital Niño Jesús, de Madrid. El acompañamiento en las aulas y analizar las conductas de los alumnos, es fundamental para detectar un problema de salud mental. La doctora ha recordado que el profesorado tiene el ‘superpoder’ de la escucha activa y recalcó un mensaje clave para los menores: «Te veo, te entiendo y aquí estás a salvo».

Los docentes, al límite

Pero el bienestar de profesores, también es importante. Eso es lo que afirma Mark Dangerfield Gudiol, director del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramon Llull: «Sólo así será posible que estén en las mejores condiciones de cuidar también a los alumnos y favorecer el proceso de aprendizaje», afirma. Y es que numerosos estudios han demostrado que la calidad del vínculo entre docentes y alumnos incide de manera decisiva en los procesos de aprendizaje.

La encuesta de La Salle

La institución educativa, con más de 20 centros referentes en educación en derechos de la infancia acreditados por UNICEF, ha hecho una encuesta interna que ha compartido en el Congreso. Cristina Rodríguez Merino y Jesús Félix Martínez Martínez han ofrecido los resultados del sondeo realizado entre 21.095 alumnos de 10 a 18/20 años pertenecientes a 114 centros educativos y obras socioeducativas de La Salle, lo que significa el 51,1% de representatividad del alumnado total.

Escuchar y visibilizar; analizar los factores más relevantes de la percepción del bienestar del alumnado y generar conocimiento útil que permita a la institución adelantarse a los problemas, prevenirlos, son algunos de los objetivos que La Salle se marcó a la hora de abordar esta encuesta interna.

El desafío digital

Del espacio seguro en las aulas, a los peligros de las tecnologías. Eulàlia Alemany Ripoll, directora de Innovación Estratégica en FAD Juventud, ha abordado la ponencia Hackeando el futuro adolescente: el reto digital.

Entre los resultados que ha compartido, vemos que las vivencias online son muy diferentes por género si tenemos en cuenta los riesgos. Al comparar, vemos que las chicas bloquean más en redes sociales y reciben más contenidos inapropiados sin quererlo. Los chicos sufren más estafas, les suplantan más su identidad, reciben más control por parte de su pareja y envían más contenidos sexuales propios.

Por edad también hay diferencias: más jóvenes reciben más contenido inapropiado, sufren más discurso de odio, más insultos, más control por parte de sus parejas y han publicado contenidos suyos sin consentimiento en mayor medida. Como conclusión, Alemany llamó a estar atentos a cómo nuestros jóvenes se relacionan con las nuevas tecnologías y espacios digitales, vigilando los riesgos, pero también abriéndonos a las oportunidades.