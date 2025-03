Cómo se escribe espectacular o expectacular

En el vasto mundo del idioma español, las palabras pueden parecer simples, pero a menudo esconden complejidades que pueden llevar a confusiones. Uno de los casos más frecuentes de error ortográfico se presenta con el adjetivo «espectacular», que se escribe con «s». Sin embargo, no son pocos los que caen en la trampa de escribirlo como «expectacular», una forma incorrecta que se ha popularizado en ciertos contextos. En este artículo, profundizaremos en la correcta escritura de esta palabra, su significado y cómo evitar estos errores comunes en nuestro día a día.

La correcta escritura: «espectacular»

La palabra «espectacular» proviene del sustantivo «espectáculo», que se refiere a un evento que se presenta ante el público, generalmente con el propósito de entretener. La raíz de «espectáculo» se encuentra en el latín *spectaculum*, que significa «lo que se mira». Así, «espectacular» se utiliza para describir algo que es digno de ser visto, que impresiona por su belleza, grandeza o singularidad.

Por ejemplo, un paisaje natural asombroso, una actuación teatral brillante o un evento deportivo emocionante pueden ser calificados de «espectaculares». En todos estos casos, la palabra nos ayuda a transmitir la magnitud de la experiencia que estamos describiendo.

La forma incorrecta: «expectacular»

Por otro lado, la forma «expectacular» con «x» es un error ortográfico que no tiene reconocimiento en la lengua española. Este tipo de confusión puede surgir de la influencia de otros idiomas, como el inglés, donde la «x» se utiliza con más frecuencia. Sin embargo, en español, la letra «x» tiene un uso limitado y no se aplica a esta palabra en particular.

Es importante mencionar que, aunque «expectacular» se ha vuelto común en el habla coloquial y en algunas escrituras informales, no está aceptada por la Real Academia Española (RAE) y debe ser evitada en contextos formales. Además, el uso incorrecto de «expectacular» puede dar la impresión de falta de dominio del idioma, lo que puede afectar la percepción que los demás tienen de nosotros.

Consejos para evitar errores ortográficos

La lectura frecuente y cuidadosa de libros, artículos y otros textos contribuirá a familiarizarnos con la correcta escritura de las palabras.

de libros, artículos y otros textos contribuirá a familiarizarnos con la correcta escritura de las palabras. Si tenemos dudas sobre la ortografía de una palabra, consultar un diccionario puede ser de gran ayuda . La RAE ofrece recursos en línea donde se pueden verificar las palabras y su correcta escritura.

. La RAE ofrece recursos en línea donde se pueden verificar las palabras y su correcta escritura. Hacer ejercicios de redacción y prestar atención a nuestra ortografía puede ayudarnos a interiorizar las reglas del idioma. La práctica constante es clave para mejorar nuestras habilidades lingüísticas.

y prestar atención a nuestra ortografía puede ayudarnos a interiorizar las reglas del idioma. La práctica constante es clave para mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Si cometemos un error ortográfico, es fundamental reconocerlo y aprender de él. Llevar un registro de las palabras que solemos escribir incorrectamente puede ser una buena estrategia para evitar repetir el mismo fallo.

Algunos ejemplos

Toma nota de esta definición y de cada uno de los ejemplos que la acompañan.

Dícese de algo característico del espectáculo. Esta función de teatro ha sido realmente espectacular. Tiene un sabor realmente espectacular, sabe a gloria.

Dicho de aquello que llama la atención de los demás. Esa melena que luce es realmente espectacular, le gusta a todo el mundo.

Con la palabra espectacular bien definida sabremos que se escribe con ‘s’ y no con ‘x’. La palabra que da origen a este adjetivo es espectáculo, de la cual deriva adoptando su misma forma. Es fácil encontrar referente en esta forma de expresarnos y buscar siempre aquellas palabras similares que nos pueden ayudar a tener muy clara la forma de escribir.

Sinónimos de la palabra espectacular

La manera de escribir una palabra tan común como espectacular nos puede ayudar a tenerla muy clara. Vamos a buscar la manera de sustituirla en un texto con alguno de estos ejemplos que nos ayudarán a enriquecer este lenguaje y disponer siempre de las mejores opciones a nuestra disposición. Estos sinónimos nos ayudarán a entender mejor a este adjetivo.

Ostentoso. Esta joya es realmente ostentosa.

Impresionante. Fue un acto espectacular, se tardarán muchos años en olvidar unas palabras tan intensas como éstas.

Deslumbrante. Cuando entró en la sala todo el mundo vio que estaba deslumbrante, era imposible no fijarse en él.

Toma nota de alguno de ellos y ponte manos a la obra con este adjetivo tan especial. Seguro que encontrarás una y mil formas de darle la utilidad que se merece sin dejarte nada. Espectacular se puede utilizar para resaltar o dejar constancia de algo que nos ha sorprendido. En la vida hay muchos momentos que se merecen un ‘espectacular’, debemos estar atentos a cada uno de ellos y empezar a disfrutar de las palabras y de las personas. Con estos pasos los errores ortográficos pasarán a un segundo plano y podrás empezar a disfrutar de una escritura mucho más eficiente.