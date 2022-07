Cómo se escribe bikini o vikini

En español ciertas letras comparten el mismo sonido, esto da lugar a infinidad de dudas ortográficas. Debido a que estas dos letras “b” y “v” tienen sonidos similares, es fácil confundirlas en la escritura y por lo tanto cambiar el sentido del texto.

En algunos casos estas dudas se pueden resolver aplicando las reglas ortográficas correspondientes, conociendo el significado de las palabras y teniendo un buen hábito de lectura.

Por esta razón presta atención al análisis de la definición, a la normativa ortográfica y a los ejemplos de cada una de las acepciones y verás que el proceso es mucho más sencillo de lo que imaginabas. De esta forma podrás resolver esta pregunta, ya que solo una de ellas está bien escrita.

Se escribe bikini con “b”

La palabra vikini con “v” no existe en el idioma español. No tiene significado alguno, ya que no está aceptada por la Real Academia Española. El término vikini no es correcto, ya que se escribe con “b” como todas las palabras que comienzan con el prefijo “bi”, que significa dos.

Acepciones de bikini

Gramaticalmente la palabra bikini es un sustantivo femenino. Esto es lo que nos dicen los diccionarios sobre ella: Traje de baño femenino de dos piezas. Esta grafía mayormente utilizada corresponde también a su origen, pues esta voz procede del topónimo Bikini, nombre de un atolón de las islas Marshall. Se acepta también como válida la forma de escritura “biquini”.

Atolón de unos 20 islotes, en las Islas Marshall, la laguna tiene 35 por 18 km. Tenía 167 habitantes en 1946, éstos fueron llevados a otro atolón (Rongerik), porque los estadounidenses querían probar unas bombas atómicas, en 1954 y 1956 hicieron allí pruebas con bombas de hidrógeno, en 1969 dejaron regresar a los habitantes, pero los volvieron a evacuaren 1978.

Durante el período en el que se llevaron a cabo estos ensayos de 1946 a 1958 fue el momento en el que se creó esta prenda de ropa femenina. Su nombre está relacionado con la reacción de las mujeres con esta nueva moda de tomar el sol. Fue una auténtica explosión que cambió para siempre la tendencia anterior. Se buscaba enseñar un poco más el cuerpo para que el sol incidiera mucho mejor en él. Se trata de dos piezas, un sujetador y una braga o tanga que se encantan de cubrir las partes más femeninas del cuerpo.

Por lo tanto, el nombre de esta prenda surgió durante estas pruebas. Cuando la reacción de las mujeres fue adoptar esta nueva forma de tomar sol, mostrando más el cuerpo, usando solo una tanga y un sujetador.

Ejemplos de expresiones con el término bikini

Candela compró un bikini con lunares rojos y blancos.

El bikini no puede faltar en mi maleta para estas vacaciones en el mar.

Esta palabra se ha integrado en nuestro idioma de dos formas bikini o biquini son correctas, debemos escoger la que utilizaremos en nuestro texto. No la cambiaremos, ortográficamente será aceptable. De esta manera tan sencilla podremos escribir correctamente esta pieza de ropa de lo más veraniega que tiene una historia de varias décadas.