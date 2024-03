Cómo se escribe acercar o hacercar

La ortografía es una parte fundamental del lenguaje escrito, ya que nos permite comunicarnos de manera clara y correcta. Es por ello que es importante conocer las reglas ortográficas y aplicarlas correctamente en nuestro día a día. En este artículo nos enfocaremos en una confusión común que se presenta con el verbo «acercar» y la palabra «hacercar».

El verbo acercar

El verbo «acercar» se escribe sin h intercalada, es decir, se escribe tal como se lee: acercar. Este verbo se utiliza para indicar la acción de mover algo o a alguien hacia un lugar más cercano. Por ejemplo, «Voy a acercar la silla a la mesa» o «Por favor, acércate un poco más para poder escucharte mejor».

Por otro lado, la palabra «hacercar» con h es una falta de ortografía común que se comete al confundir la escritura correcta del verbo «acercar». Al agregar la h, estamos creando una palabra inexistente en el diccionario y que no tiene ningún significado en español. Es importante recordar que la h no se utiliza en este caso, ya que solo sirve para modificar la pronunciación de algunas letras, pero no en el caso de la palabra «acercar».

Hay que prestar atención a este tipo de errores ortográficos, ya que pueden afectar la claridad y la corrección de nuestro mensaje escrito. Además, el uso adecuado de la ortografía demuestra un buen dominio del idioma y contribuye a una comunicación efectiva.

Para evitar cometer este tipo de errores, es recomendable leer con atención lo que hemos escrito y consultar un diccionario en caso de duda. También podemos utilizar herramientas como correctores ortográficos que nos ayuden a identificar posibles faltas de ortografía.

Se escribe acercar

Acercar se escribe sin ‘h’, se refiere al infinitivo, una forma no personal del verbo. Si conocemos todos los secretos de este verbo podremos aprender a escribir las formas del mismo, como en el caso de acerca. Confundir esta forma que viene de cerca con el prefijo -a es posible, pero debemos tener en cuenta que se trata de significados distintos. Veamos las definiciones del verbo acercar y algunos ejemplos para que nos quede mucho más claro. Acercar significa poner cerca o a menor distancia de lugar o tiempo.

Te estás acercando demasiado al fuego, ten cuidado porque te puedes quemar y hacer más daño de lo que pensabas.

No quiere que te acerques a él y está haciendo todo lo posible para alejarte de su lado, haz siempre lo que desees, aunque creas que te pueden rechazar.

En el momento en que quieras acercarte a mi casa, solo tienes que llamar, te estaré esperando en la calle principal para poder acompañarte y así sabrás donde vivo.

Te alejas del objetivo principal y eso no puede ser nada bueno, nunca conseguirás el trabajo.

Con estas definiciones y ejemplos, tendremos muy claro que acercar se escribe sin ‘h’. Podrás de esta manera resolver una duda que es muy común en este tipo de verbos.