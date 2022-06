Cómo se escribe abrís o abris

El uso de las tildes puede ser complicado en el español y en cualquier idioma que las use. Todas las palabras en su entonación llevan una sílaba tónica que suena más fuerte que las demás y esta se puede tildar o no dependiendo de las reglas. En esta ocasión la palabra correcta es abrís, con tilde. Abris es incorrecta porque no existe en ningún diccionario del español.

Abrís es la conjugación en segunda persona del singular y plural del verbo abrir, en tiempo presente y en modo indicativo. Se usa únicamente para los pronombres vos y vosotros, lo que se conoce como voseo. Viene del latín aperire, que se traduce tal cual como abrir.

El fenómeno del voseo

Se define como voseo al empleo de los pronombres vos y vosotros en sustitución de tú y ustedes respectivamente. El voseo está presente en España y en América latina en países del cono sur como Argentina y Uruguay, en la zona andina como Colombia y Bolivia e incluso en Centroamérica como Costa Rica y Nicaragua entre otros países.

El voseo puede ser de uso vulgar, confianza intermedia o de respeto dependiendo de la zona geográfica. Puede suceder en cualquier tiempo y modo gramatical, pero suele verse regularmente en el presente indicativo, un ejemplo de cómo se usa abrís con el voseo es: ¿cómo abrís esta cerradura?

El significado de abrís

Como estamos viendo, abrís es una conjugación del verbo abrir. Este se define como hacer que el interior de un espacio se comunique con el exterior al quitar o separar lo que lo impide, como abrir una ventana, una cerradura o una bolsa de dulces.

También se refiere a separar las partes móviles de un cuerpo o un objeto articulado como abrir los ojos o abrir las alas. De igual manera puede ser inaugurar o iniciar algo como abrir una sesión.

Se escribe abrís

Abrir es un verbo que utilizamos muy a menudo y que tiene un significado muy concreto. Para poder entender mucho mejor este verbo y la forma de escribirse debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo abrir, de esta manera no volverás a equivocarte.

Hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el exterior quitando o separando lo que lo impide o realizando una abertura, paso o conducto. Abre las ventanas todo lo que puedas para que pueda salir el humo que se ha acabado generando a lo largo de estos minutos.

Descorrer o accionar el pestillo, el cerrojo o el seguro de una cosa (puerta, ventana, cajón, etc.) de manera que deje de asegurarlo. No abras la puerta a nadie que no conozcas o de lo contrario puedes dejar entrar a un posible ladrón.

Separar partes movibles del cuerpo o de un objeto articulado. Abre bien los ojos para ver este paisaje tan increíble.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra abrís en cualquier texto. Recuerda que se escribe con acento, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.