Comenzaremos por analizar de dónde viene el término “mesa” y conocer cuál es la historia de este mueble tan útil, antes de entrar a su traducción en inglés. El diccionario nos dice que es un sustantivo femenino. Este término se refiere a un mueble elaborado de madera y compuesto generalmente por un tablero en forma horizontal, liso y afirmado a la altura adecuada, por una o varias patas. Sus usos son múltiples: las mesas sirven para escribir, comer, etc. El origen de este término en su etimología es latino, bajo denominación “mesa”. La mesa es, como ya hemos dicho, un mueble que se ha inventado hace muchos años simplemente buscando crear una superficie horizontal que quedara elevada del suelo con usos varios.

Cómo se dice mesa en inglés y algunas frases

La palabra mesa en inglés se dice table. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra, para que realices tus traducciones.

When a table is damaged, it is easy to replace, since it is a product that is easy on the market. – Cuando una mesa está dañada, es fácil de reemplazar, ya que es un producto fácil en el mercado.

My grandmother’s table has been stored for more than 20 years, I no longer believe that it is in good condition.-La mesa de mi abuela lleva más de 20 años guardada, ya no creo que esté en buenas condiciones.

Maria has a glass table, which looks great in her new dining room. -María tiene una mesa de vidrio, que se ve muy bien en su nuevo comedor.

El uso del plural

Si quieres decir mesa en plural o mesas, la palabra correcta es tables. Te mostraremos algunos ejemplos a continuación.

The origins of the first tables date back to more than 3000 BC, in Egypt.-Los orígenes de las primeras mesas se remontan a más del 3000 a. C., en Egipto.

In the elegant café about twenty tables were occupied. – En el elegante café estaban ocupadas unas veinte mesas.

At all the tables they talked or ate. – En todas las mesas hablaban o comían.

Diego forgot his cell phone at one of the last tables- Diego lo había encontrado en una de las mesas. -Diego olvidó su celular en una de las últimas mesas.

¿Cómo se dice mesa en otros idiomas?

Siempre es una buena opción saber cómo se dicen en otros idiomas los términos que se estudian, en este caso la palabra es “mesa”:

Italiano tavolo

Francés table

Holandés tafel

Galés tabl

Noruego bord

Lituano lentelė

Portugués mesa

Polaco stół

Rumano tabel

Sueco bord

Ruso стол