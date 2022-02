Las zapatillas deportivas son uno de los calzados más utilizados en todo el mundo, por personas de todas las edades, y no sólo para hacer deporte, la mayoría de la gente las utiliza más como parte de un look sport o casual para salir a pasear, ir a clases, ir al trabajo… Hoy te mostramos unas zapatillas deportivas de Zara que son una increíble versión low cost de las más vendidas de Alexander McQueen, uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.

Zara es una de las tiendas de moda que más éxito tiene en todo el mundo, con cientos de establecimientos en numerosos países y un alto prestigio. La firma gallega realiza versiones low cost de productos carísimos en alguna ocasión, como ha sucedido ahora con estas deportivas de Alexander McQueen que están arrasando en ventas.

Las zapatillas deportivas de Zara que imitan las de Alexander McQueen

Se trata del calzado deportivo piel plataforma, unas deportivas estilo bambas en piel que tienen tirador en la parte trasera, cordones en el mismo tono que las zapatillas y suela de plataforma en contraste de color. Zara le aplica actualmente un increíble 45% de descuento que deja su precio original de 45,95€ en tan sólo 22,99€.

Estas zapatillas deportivas de Zara tienen plantilla técnica flexible de espuma compuesta de poliuretano, la cual está diseñada con el objetivo de proporcionar el mayor confort en todo momento. La plataforma tiene una altura de 4,5 cm. Las deportivas están elaboradas en diferentes materiales: el corte es 100% piel vacuno, el forro 84% algodón y 16% poliuretano, la suela 100% caucho termoplástico y la lengüeta 100% poliuretano.

La firma gallega trabaja en este calzado con el estándar Green to Wear 2.0, el cual tiene como objetivo minimizar el impacto medioambiental de la producción textil, garantizando así el cumplimiento de todas las normativas y estándares de seguridad, salud y calidad en todos los productos.

En cuanto a sus cuidados, lo ideal es pasar un paño de algodón seco para quitar la suciedad, o bien un cepillo suave. Es recomendable no lavarlas a máquina, no sumergirlas en agua, no utilizar en ellas lejía ni ningún blanqueador, no limpiar en seco y no meter en la secadora.

Si estás buscando unas deportivas con estilo, sin duda estas zapatillas deportivas de Zara te darán el máximo… ¡y tiradas de precio!.