La fruta es uno de los tipos de alimentos más importantes y necesarios en nuestra alimentación diaria, por lo que debes tenerla en casa, a ser posible variada para aprovecharte al máximo de sus beneficios. Hoy te mostramos un frutero de Maisons du Monde que le vendrá de perlas a tu cocina y le dará un estilazo increíble… ¡no te quedes sin el tuyo!.

Maisons du Monde es hoy en día una de las tiendas de decoración con mayor relevancia en nuestro país gracias a sus bonitos y originales diseños, muchos de ellos grandes éxitos de ventas gracias a hacerse virales en las redes sociales. La tienda francesa cuenta ya con más de 300 tiendas repartidas por Europa, cifra que aumenta considerablemente cada año gracias al prestigio que gana la marca.

El frutero de Maisons du Monde que te enamorará

Se trata de la Cesta doble de metal negro y eucalipto, un frutero con dos cestas en la misma estructura y en las que podrás poner una gran cantidad de fruta, así que no te cortes al comprar porque tendrás sitio para colocar mucha. El precio de esta maravilla es de tan sólo 34,99€, sin duda una excelente relación calidad-precio.

Este fantástico frutero de Maisons du Monde es en color negro, con las cestas de rejilla, con la estructura de metal. Sus dimensiones son 58 cm de alto, 32 cm de ancho y 32 cm de profundidad, con un peso total de 1,05 kg. El diseño es muy bonito y atractivo, lo que te permitirá colocar la fruta de forma ordenada y hacerlo, además, con mucho estilo.

En cuanto a sus cuidados, la tienda francesa destaca que no es apto para lavavajillas ni tampoco para horno ni para microondas. Su limpieza será tan fácil como pasarle un trapo suave para eliminar cualquier suciedad, y estar siempre pendiente por si alguna pieza de fruta se estropea que la puedas quitar inmediatamente y ni ensucia ni, lo más importante, contamine a las demás.

¿Por qué deberías utilizar un frutero?

Tener un frutero en casa es muy importante y recomendable, ya que al colocar toda la fruta a la vista, se consumirá antes, ya que si está guardada en la nevera no se ve tanto y si no tienes el hábito de comer fruta todos los días, no te acordarás de hacerlo. Hoy en día hay diferentes tipos de fruteros, todos ellos diseñados para poder conservar la fruta en las mejores condiciones durante el máximo de tiempo posible.

Si estás buscando la manera de guardar toda la fruta en el mismo lugar, sin duda este frutero de Maisons du Monde es una de las formas más estilosas de hacerlo.