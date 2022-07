Ya hay fecha para la gran crisis en España según Goldman Sachs

Goldman Sach tiene en manos algunos de los datos más preocupantes que podrían confirmar que la Eurozona podría estar ya en recesión. Uno de los datos que más han alertado a los expertos para poder analizar el futuro económico de Europa, ha sido que la producción internacional se ha contraído por primera vez en dos años. Estos, junto con un sector de servicios que no pasa por su mejor momento, no deja un pronóstico prometedor para la Eurozona que pone su foco en una gran crisis económica.

Los analistas de Goldman Sachs hablan de una gran crisis que podría afectar a la zona y hacerse más presente a finales de este mismo año. Detrás de esta recesión se encontrarían varios motivos que ya han empezado a hacerse presentes a nivel económico en algunos países europeos.

Ente los motivos más señalados se encuentran la crisis de suministros de energía, que se ve empeorada por la situación de tensión con Rusia frente a las barreras impuestas en la zona por la Guerra con Ucrania. Esto ha hecho que flujo de gas ruso esperado, no cumpla con lo esperado meses atrás, encareciendo su coste y menguando las reservas. Esto ha hecho aumentar los costes de estos servicios y también, los costes de producción en industria.

Samantha Dart, our Head of Natural Gas Research, discusses the potential impact of Russia’s latest capacity cuts via the Nord Stream 1 pipeline, and price scenarios for Germany and other countries heading into the winter months: https://t.co/SkfZpLpKYS

— Goldman Sachs (@GoldmanSachs) July 27, 2022