Vuelve el primo más famoso de los supermercados (y de la televisión). Tras cuatro años desaparecida de los lineales, la marca Zumosol podría volver a comercializarse en nuestro país; o al menos, eso es lo que quiere la cooperativa Dcoop, que en 2025 se hizo con la empresa y su fábrica de exprimido en Palma del Río (Córdoba) —o lo que quedaba de ella tras tres años de abandono— para dar salida a sus planes para una nueva división de cítricos.

La noticia la dio ayer el director general del gigante aceitero español en una rueda de prensa en la que el tema era la adquisición de Deoleo (envasadora de marcas como Carbonell, Bertolli o Koipe) y el futuro de ese gigante del oro líquido que acaba de nacer, pero en la que se acabó colando ese fortachón pelón que durante años fue un buque insignia del retail alimentario en España.

«Durante la próxima campaña podríamos empezar a comercializar y en un futuro esperamos poder recuperar la marca», aseguró Rafael Sánchez de Puerta, que además avanzó que el próximo lunes han convocado a varias cooperativas del cítrico de cara a adjudicar la remodelación del nuevo diseño de la fábrica.

En el momento de la adquisición hace ahora un año, Dcoop explicó que prevé gastar 20 millones de euros en recuperar las instalaciones, que cuando fueron traspasadas estaban necesitadas de una remodelación urgente, entre otras cosas porque los equipos habían sido víctimas de «vandalismo», explicó Sánchez de Puerta.

Esta descripción sirve de metáfora perfecta de la historia de Zumosol, una marca que nació allá por 1986 como la división de zumos del Grupo Leche Pascual (ahora, Calidad Pascual) y que en los años noventa daría el salto principalmente gracias a la adquisición de la planta en Palma del Río y una agresiva estrategia comercial que es historia de la publicidad en España.

Hasta bien entrada la primera década de los años dos mil, Zumosol se contó entre las primeras marcas del segmento de los exprimidos de frutas, pero luego protagonizaría una dramática caída debido tanto a la irrupción de la marca blanca como al desplome en ventas del zumo y los problemas derivados de la crisis financiera de 2008. Con todo, en 2013 Pascual vendió la planta cordobesa por 40 millones de euros a Toksöz, un grupo turco con orígenes en el sector farmacéutico, pero que por entonces se había diversificado.

La operación no salió bien, y tras un rebranding fallido, un alquiler de la nave y una venta parcial, en 2020 los 38 empleados de la sección de exprimido (que seguía siendo una empresa aparte) entraron en un proceso de ERE que se alargó durante seis meses y acabó con la irrupción de un presunto comprador (Cegeplas), uno que llegó con muchas promesas —aunque ninguna demasiado creíble— y acabó notificando a los empleados que ya no estaban dados de alta en la Seguridad Social. A esto le siguió una acampada de estos últimos enfrente de la fábrica que duró un año y terminó en cuanto Toksöz reconoció que el despido había sido improcedente y les indemnizó.

Lo que Dcoop adquirió en una subasta en diciembre de 2025 eran ya los restos de un antiguo gigante, aunque con potencial como para convertirse en el puntal de la nueva división de cítricos que acababa de crear la firma andaluza y en la que se integraron siete cooperativas distintas.

Según explicó ayer Sánchez de Puerta, la posibilidad de adquirir la antigua fábrica de Palma del Río y la marca Zumosol apareció en el momento más oportuno, pues los socios de Dcoop estaban buscando un espacio para arrancar la producción; «Vimos que era una oportunidad», explicó el directivo.