Vuelve la temible carta del miedo de Hacienda: la lista de las 80.000 personas que la van a recibir

El pasado mes de junio finalizó la campaña de la Renta 2024 correspondiente a la declaración de la renta del año anterior y si bien muchos contribuyentes ya recibieron su devolución (la agencia tributaria informa de una devolución de 6.013 millones de euros), otros en cambio parece que siguen esperando a que se resuelva el trámite y por el momento no han cobrado todavía y puede que no lleguen a hacerlo o tal vez, no la cantidad que en teoría se le tiene que devolver. Algo que por lo visto se va a comunicar a través de la «temible» carta de Hacienda que van a recibir 80.000 personas.

Recibir una carta de Hacienda puede provocar cierto nerviosismo, por mucho que tengamos nuestras obligaciones como contribuyente al día. Y más, cuando estando ya en el mes de septiembre todavía no hemos recibido respuesta alguna, o abono, a la devolución que nos salió en la declaración. Sin embargo, Hacienda nos tiene que informar sobre qué está pasando o el porqué de ese retraso (aunque lo cierto es que tienen tiempo para hacer la devolución hasta el último día del año) y para ello, se hace necesario el envío de una carta que como decimos, van a recibir en breve unas 80.000 personas y en la que se notifica sobre posibles errores en la declaración de la Renta. De este modo, si eres de los que aún no ha recibido su devolución o has encontrado alguna discrepancia en tu cuenta bancaria, es posible que estés en ese listado. Descubramos más sobre esta carta y qué es lo que pone en ella.

La carta de Hacienda que van a recibir 80.000 personas

Lo primero que debes saber sobre esta carta que va a enviar Hacienda a unas 80.000 personas, es que la acción no va a dirigida a sancionar de inmediato a quienes la reciben. Como avanzamos, es una carta en la que se notifica que existe un error entre lo que se ha declarado y los datos que tiene Hacienda, de este modo sirve para corregir esos errores y prevenir posibles problemas mayores en el futuro. De hecho, la Agencia Tributaria tiene el objetivo de evitar que los contribuyentes caigan en errores que puedan generar sanciones económicas, por lo que busca dar una oportunidad para corregir las irregularidades sin necesidad de llegar a un proceso más severo.

De todos modos, para quienes reciban esta notificación, es crucial mantener la calma. La mayoría de las veces, Hacienda ofrece la solución y de hecho, es posible que al abrir la carta veamos como nos indican que han elaborado una declaración paralela que podemos aprobar mediante la app o mediante la web de la Agencia Tributaria. Lo que tenemos que hacer entonces es revisar la declaración de la Renta y cotejar los datos proporcionados con los que la Agencia Tributaria tiene en su poder. Los motivos que llevan a recibir estas cartas son variados, pero en la mayoría de los casos, se debe a pequeños despistes o errores involuntarios.

Estos errores pueden ser tan simples como olvidar incluir ingresos por alquileres, ganancias de inversiones o pequeños rendimientos de cuentas bancarias. Otro motivo frecuente es la aplicación errónea de deducciones fiscales, que puede suceder si no se cumplen del todo los requisitos establecidos por la ley.

Lo bueno es que la Agencia Tributaria no te está acusando de fraude (al menos, no necesariamente). Más bien, está brindándote una oportunidad para subsanar esos errores de manera voluntaria y sin mayores complicaciones. Ahora bien, si cometiste los errores de forma consciente, buscando algún tipo de beneficio, la situación puede complicarse un poco más y podría derivar en sanciones que dependiendo de cada caso, puede ser bastante elevada.

¿Qué hacer si recibes una carta de Hacienda?

Si eres de las 80.000 personas que recibe una carta de Hacienda estos días, es aconsejable hacer lo mencionado: revisar cuidadosamente tanto la notificación como tu declaración de la Renta y la documentación que justifica tus ingresos y deducciones. Es posible que al cotejar los datos, encuentres rápidamente el error. Si este es el caso, deberás corregirlo presentando una declaración complementaria que regularice tu situación o de hecho, podrías aprobar la paralela que Hacienda tendrá ya elaborada.

En caso de que no estés seguro de cómo proceder o si el error parece complicado, lo más recomendable es que llames a la Agencia Tributaria y solicites cita previa, algo que también es aconsejable que hagas en el caso de que hayas cotejado toda la información y no estés conforme en hacer la declaración complementaria.

Cierto es que nadie quiere recibir una carta de Hacienda, pero este tipo de acciones están orientadas a fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera más proactiva. En lugar de esperar a que surjan problemas graves, la Agencia Tributaria prefiere advertir a los contribuyentes sobre posibles errores para que los corrijan antes de que sea demasiado tarde. Así que, si eres uno de los 80.000 seleccionados para recibir esta carta, tómatelo como una oportunidad para revisar tu situación fiscal y poner todo en orden.