Vivla expande su modelo de viviendas en copropiedad a Madrid, Cataluña, Cantabria y Baleares

La expansión de la copropiedad, como nueva categoría de inversión y compra de vivienda vacacional premium, ha alcanzado la oferta más completa con el anuncio de los nuevos destinos de Vivla, que suma a su oferta 13 nuevas casas. Con la llegada de la copropiedad a Cantabria, Costa Brava y a las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, Vivla divide su catálogo en las colecciones de Playa, Invierno y Campo. Y con ello, vienen las novedades, como el trabajo de Vivla Studio para dar personalidad propia a cada casa y, en lo relativo al uso: el intercambio de viviendas.

La copropiedad, que supone la adquisición desde una octava parte de una residencia vacacional de lujo y el disfrute de ella durante seis semanas al año, comenzó su andadura en España de la mano de Vivla en la isla de Formentera. Los destinos de playa más exclusivos como Sotogrande, Ibiza, Cádiz, Denia y Menorca, fueron los elegidos por los siguientes copropietarios. Ahora, con la adquisición de tres nuevas residencias en Costa Brava y otras tantas en Menorca esta temporada de verano, se cubre la demanda de viviendas premium en lo que se refiere a ubicaciones cerca del mar en España. Al tiempo, se conforma la Colección de Playa en el litoral.

En el mercado de esquí, es decir, para la Colección de Invierno, Baqueira Beret ha supuesto el desarrollo más rápido de la categoría. Recordemos que la copropiedad no sólo supone poder acceder a una vivienda de lujo por un precio más accesible durante un periodo de tiempo al año, sino que ofrece una gestión completa, que va desde el mantenimiento de la vivienda, alquiler de servicios y la guarda de enseres, y esto la hace muy atractiva para los aficionados a los deportes de nieve. En dos temporadas, en la estación del Valle de Arán, se han comercializado cinco viviendas en este destino, triplicándose la oferta de un año a otro, y con la perspectiva de crecimiento a otras zonas de esquí.

La categoría irrumpe este próximo verano en el norte de España con dos residencias en Cantabria y llega a Madrid con tres casas en la comunidad. Todas ellas se sumarán a la Colección de Campo. En el caso de Cataluña destaca la Cerdaña como principal novedad, mientras que en Madrid el objetivo se ha puesto en las grandes viviendas de zonas residenciales de la región como el pantano de San Juan; además de en municipios próximos de la provincia de Ávila, como Candeleda.

Carlos Gómez, CEO de Vivla, explica «cómo la copropiedad ha crecido en España no sólo en la elección rigurosa de las viviendas premium, sino también en las preferencias de los copropietarios, que reclaman esta forma de inversión y compra en determinados destinos. Vamos de la mano de los clientes, que nos señalan dónde están esas residencias de lujo donde quieren pasar sus días de descanso».

Se puede intercambiar estancias

Todo ello abre nuevas formas de usar las viviendas en copropiedad. Con Vivla, se aseguran dos semanas de uso en cada una de las temporadas del año (alta, media y baja). Sin embargo, la experiencia con el cliente demuestra que no siempre se apuran. Al completar la oferta y aumentar el número de inmuebles, Vivla abre la posibilidad a los copropietarios de poder intercambiar estancias en otras de sus residencias. De esta manera, si no se disfrutará de las seis semanas en la casa propia, se podrá utilizar en otro de los destinos, según disponibilidad e independientemente de que sea Campo, Invierno o Playa.

Carlos Gómez señala que «todo esto es posible porque la copropiedad está creando comunidad». «No sólo los propietarios comparten y disfrutan de una casa, también están unidos por una nueva forma de vivir y disfrutar de las vacaciones», afirma Gómez. Vivla basa sus proyectos en criterios de sostenibilidad, que se inscriben en una nueva forma de ser propietario y en un uso racional de recursos.

Las viviendas Vivla se inscriben en el segmento premium y se le exige altos estándares de calidad y seguridad. Además de la elección de inmuebles adecuados, Vivla Studio se encarga de la arquitectura interior, adaptándolas a los criterios de la copropiedad. El uso de seis semanas por cada propietario influye también en su decoración y elección de enseres, de lo que se ha encargado la arquitecta María Rivero Alonso. Cada una de las 12 viviendas de Vivla se diseña con personalidad propia y atendiendo a las peculiaridades de cada zona. El objetivo es que todas tengan sello de Vivla Studio, y lo mismo ocurrirá con las 25 viviendas con las que Vivla quiere cerrar 2024.

Las horquillas de precios de las viviendas de Vivla siguen situadas entre los 75.000 euros y los 280.000 euros por fracción, dependiendo de la tipología de la vivienda y su destino. Las nuevas viviendas son grandes villas y apartamentos premium.

Los inversores también se hacen hueco en la categoría de la copropiedad, pues las residencias premium en España se revalorizan un 10% de media a lo largo del año. Esta cifra se cumple en destinos de esquí como Baqueira, y se dispara en lugares como Ibiza, alcanzado el 18%. Por este motivo, los copropietarios no sólo adquieren las viviendas para sumar experiencias, al mismo tiempo, la inversión en este tipo de activos resulta atractiva y rentable.

Además, Vivla prosigue su política de alianzas con los principales agentes que trabajan en este sector premium. Así que para estas operaciones y dependiendo de cada zona está trabajando con las agencias Engel and Völkers, The Singular Space, Bonnin Sanso, Berkshire Hathaway, Lifestyle2, The Sibarist y Vincle. Todas ellas reúnen un alto conocimiento de cada mercado en el que trabajan.

Sobre Vivla

El rápido crecimiento de la copropiedad en el mercado invernal va paralelo al crecimiento en la vivienda vacacional de costa. Vivla cerró 2023 gestionando un total de 12 viviendas en los principales destinos vacacionales de España, como Ibiza, Formentera, Menorca, Denia, Cádiz, Sotogrande y Baqueira Beret. Además, ya tiene operaciones en marcha para ampliar la red a más de 25 propiedades en 2024.

Fundada por Carlos Gómez y Carlos Floria, desde 2022 ha cerrado dos rondas de financiación; la primera de 26 millones de euros y la segunda de 2.7 millones convirtiéndose en la «proptech» mejor financiada y con más capacidad de crecimiento de esta categoría inmobiliaria en toda Europa.

Vivla es la compañía española líder en el sur de Europa en el sector de la copropiedad de segundas residencias exclusivas.