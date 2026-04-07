Apollo, dueño del Atlético de Madrid, compra la mayor plataforma británica de inversión inmobiliaria

Apollo -actual propietario del Atlético de Madrid- sigue con el ojo puesto en en la inversión inmobiliaria a nivel internacional. Según ha comunicado la compañía, el fondo estadounidense ha comprado Gatehouse Living Group (GLG), una plataforma británica de inversión y gestión residencial integrada verticalmente en Gatehouse Bank (GHB).

Dicho grupo está compuesto por su brazo inversor, Gatehouse Investment Management y su brazo gestor inmobiliario, Ascend Properties. A través de ambos ofrece a los inversores institucionales la creación y gestión de viviendas unifamiliares de nueva construcción destinadas al alquiler.

A través de Ascend, este gigante inmobiliario gestiona más de 10.000 viviendas en Reino Unido, tanto para sí mismo como para clientes externos. Sobre la reciente adquisición de Apollo Paul Stockwell, director ejecutivo de GLG, ha destacado que esta transacción con Apollo «es una prueba de la solidez de nuestra plataforma integral de inversión y gestión inmobiliaria, y respaldará nuestra continua expansión en el mercado».

GLG, bajo la dirección de Gatehouse Bank, se ha consolidado como líder del sector inmobiliario en Inglaterra, impulsando la oferta de viviendas de alquiler de alta calidad y gestionadas profesionalmente.

La inmobiliaria seguirá estando dirigida por Stockwell, pero anunciará cambios en su estructura y marca próximamente. Además, el grupo invertirá su propio capital y el de socios externos y Ascend mantendrá sus servicios de gestión inmobiliaria para carteras institucionales externas.

Esta inversión ampliará la actividad inversora de Apollo en el sector inmobiliario del Reino Unido, que incluye la plataforma de afiliados Foundation Home Loans, una entidad especializada en préstamos hipotecarios, y la empresa participada por el fondo Miller Homes, una de las mayores constructoras de viviendas del Reino Unido.