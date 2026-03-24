La crisis de crédito privado continúa dando señales de preocupación, ahora con un corralito que el gran fondo de inversión Apollo ha impuesto a sus carteras de este tipo de préstamos tras dispararse las solicitudes de reembolso. La entidad tiene como límite trimestral la retirada de sólo el 5% y se ha intentado extrael más del 11%, por lo que las peticiones doblan el máximo. Por ello, solamente está devolviendo 45 céntimos de cada euro que se quiere retirar.

En concreto, Apollo ha comunicado a la SEC (la CNMV de Estados Unidos) que los inversores han intentado retirar el 11,2% de las acciones en circulación de sus fondos de crédito privado a lo largo del primer trimestre de 2026, algo que supera en gran medida el límite trimestral que permite la entidad, es decir, el 5%.

Así, el fondo internacional mantiene el límite en el 5% simplemente porque este es el estándar en el sector para este tipo de inversiones, algo que también aplican otros grandes como Blackstone.

No obstante, otros actores de este mercado operan con otros límites y, en las últimas semanas, se están relajando las restricciones para calmar la demanda de reembolso.

Apollo prevé devolver alrededor de 730 millones de dólares, es decir, tan sólo el 45% del capital que los inversores están solicitando. En total, el vehículo tiene un valor liquidativo de 15.100 millones de dólares.

Crisis de crédito privado

Esto refleja la crisis de crédito privado que se está levantando en EEUU. Antonio Castelo, analista de iBroker, afirmó a este periódico que «firmas como Apollo, Blackstone, Ares, KKR, HPS o Blue Owl no sólo han desarrollado plataformas de préstamo directo, sino que además han vendido esta clase de activo como una alternativa rentable y aparentemente estable frente a la deuda cotizada». Esto tras ocupar un vacío dejado por los bancos tradicionales en este tipo de préstamos.

Por otro lado, «Deutsche Bank ha cifrado su exposición al crédito privado en 26.000 millones de euros», según Pablo García, director de Divacons. Un mercado que «está bajo presión»: «No hay liquidez en los private equity, y las consecuencias son muy caras. Se va a restringir y encarecer el crédito».

Es este sector el que está sufriendo tres tipos de problemas. «El primero son los impagos», asegura el analista de iBroker; «Fitch ha situado la tasa de default del crédito privado corporativo en EEUU en el 9,2% en 2025, máximo histórico de su serie». «El segundo es la liquidez, porque algunos fondos han tenido que limitar reembolsos cuando han aumentado las peticiones de salida de los inversores», asegura.

«Y el tercero es la valoración de las carteras», detalla; «al tratarse de activos no cotizados, el mercado teme que algunos préstamos estén valorados por encima de lo que reflejaría un ajuste más realista». «Es decir, el problema no es sólo que haya más impagos, sino que el ajuste puede estar siendo más lento y menos transparente», sentencia el profesional.