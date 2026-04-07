El crowdlending inmobiliario emerge como inversión refugio

En un entorno internacional marcado por incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados financieros, cada vez más inversores se plantean cómo proteger su patrimonio sin depender exclusivamente de activos sujetos a fuertes fluctuaciones. La búsqueda de alternativas más estables y ligadas a la economía real ha vuelto a poner el foco en un sector clásico: el inmobiliario.

No es casualidad. El ladrillo mantiene su atractivo por su carácter tangible y por ofrecer una menor exposición a los vaivenes diarios del mercado. Es inversión a renta fija, con rentabilidades de doble dígito, algo que no se ve muy a menudo. De hecho, la mayoría de los inversores españoles continúa priorizando este tipo de activos frente a opciones como la renta variable o las criptomonedas.

En este contexto, ha emergido con fuerza un modelo que está transformando la forma de acceder al sector: el crowdlending inmobiliario. Se trata de una fórmula ya consolidada en mercados como Estados Unidos o el norte de Europa, que permite a los inversores participar en proyectos inmobiliarios sin necesidad de adquirir directamente un inmueble.

Civislend se ha consolidado como uno de los principales actores de este segmento en España. Su modelo consiste en conectar a promotores que necesitan financiación con inversores interesados en oportunidades vinculadas al sector inmobiliario, estructurando operaciones respaldadas por activos reales.

Los proyectos de la plataforma tienen plazos habitualmente situados entre 12 y 18 meses y rentabilidades que suelen moverse en el entorno del 10 % al 13 % anual, cifras que superan a otras opciones inmobiliarias tradicionales como el alquiler residencial.

Y podemos decir que es de las pocas inversiones que cuentan con un activo como garantía detrás. Sus proyectos cuentan con garantía hipotecaria, pignoración de participaciones y/o fianza corporativa.

Además, están regulados por la CNMV desde 2017, y llevan más de 160 proyectos lanzados y financiados al 100%. Ya han reembolsado más de 75 proyectos y su objetivo es abrir al menos uno a la semana para dar oportunidad a todos los inversores que quieren participar en este modelo de inversión.

Una de las claves de este modelo es la reducción de la barrera de entrada. Frente a la inversión inmobiliaria tradicional, que exige un desembolso elevado, el crowdlending permite participar desde importes reducidos —en el caso de Civislend, a partir de 250 euros—, facilitando la diversificación entre múltiples proyectos.

Esto ha abierto la puerta a perfiles muy variados: desde pequeños ahorradores hasta inversores experimentados o institucionales, todos ellos integrados en un ecosistema cada vez más profesionalizado.

El crecimiento del crowdlending también está estrechamente ligado al entorno actual. Con productos conservadores ofreciendo rendimientos limitados, muchos inversores buscan alternativas con mayor potencial.

Desde su lanzamiento, Civislend ha canalizado más de 300 de millones de euros hacia el desarrollo inmobiliario, reembolsando más de 90 millones de euros, y contribuyendo a la creación de miles de viviendas.

Cada proyecto pasa por un análisis previo que abarca aspectos financieros, técnicos y legales. Además, las operaciones suelen incorporar mecanismos de protección como garantías hipotecarias o estructuras adicionales vinculadas al propio proyecto.

El auge de este modelo no solo responde a la demanda de los inversores. También cubre una necesidad creciente en el lado de la oferta. En los últimos años, el acceso a financiación bancaria para promotores se ha endurecido, generando un espacio que la financiación participativa está ayudando a cubrir.

Su combinación de accesibilidad, digitalización y vinculación con activos reales lo convierte en una alternativa que gana peso en España, tanto por su utilidad para los inversores como por su impacto en la economía productiva, posicionando como una herramienta cada vez más relevante dentro de las carteras.

Si quieres saber más, entra en www.civislend.com e infórmate sin compromiso. El registro es gratuito y tener cuenta con ellos no tiene ningún tipo de gasto ni comisiones adheridas. Elige un proyecto para invertir, y pon tu dinero a trabajar.

CIVISLEND PSFP, S.A. – CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV – e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid – Tomo: 34640 – Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.