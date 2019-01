Madrid se beneficia del ‘procés’: eleva su atractivo inmobiliario frente a la caída de Barcelona

Madrid se convierte en la cuarta ciudad europea más atractiva para el mercado inmobiliario frente al desplome de Barcelona. El procés sigue golpeando a la Ciudad Condal, que pierde dieciséis posiciones con respecto al ranking del año pasado, según el informe Tendencias del Mercado Inmobiliario en Europa 2019, elaborado PwC y el Urban Land Institute.

La capital española, que ha escalado del quinto puesto al cuarto, se ha quedado a las puertas del podio, sólo por detrás de Lisboa, Berlín y Dublín. Gracias al potencial crecimiento de las rentas y sus expectativas económicas, Madrid se coloca en la ‘lista de la compra’ de muchos inversores internacionales.

En contrapartida, Barcelona ha caído desde la undécima posición hasta la vigesimoséptima. La capital catalana sigue recogiendo los efectos de la inestabilidad política como consecuencia del referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre de 2017, según reza el informe, aunque ha conseguido mitigar el golpe gracias al mercado logístico y el mercado de oficinas. “La agitación política que rodea la región catalana con España parece estar asustando a algunos inversores, pero otros no se desaniman. Barcelona es sorprendentemente estable a pesar de la situación política y los fundamentos de la segunda ciudad más grande de España no han cambiado. Ha sido una sorpresa para nosotros: el conflicto político nacionalista no ha tenido un efecto en los mercados de oficinas ni en los valores ni en la demanda de espacio“, subrayan.

Estos dos mercados han conseguido equilibrar la balanza, ya que la inseguridad jurídica ha frenado muchas negociaciones. “Los agentes dicen que algunas ventas se estancaron después de los disturbios de octubre y que los propietarios han retrasado la inversión en el mercado por temor a que el valor de los inmuebles caiga“.

¿Oportunidad de compra?

La inestabilidad política sigue pasando factura a la ciudad catalana y permanece en la mente de los inversores. “Tenemos un crecimiento muy saludable de nuestras inversiones en el mercado de oficina en Barcelona. Sin embargo, creo que hay algunas nubes en el horizonte porque la gente está preocupada por las tensiones secesionistas“, reconoce un ejecutivo de una socimi (Real Estate Investment Trust, en inglés).

Para otros, es una oportunidad para invertir y comprar. “La incertidumbre catalana ha generado bastantes oportunidades de inversión con precios relativamente interesantes y nosotros lo aprovechamos” dice un inversor paneuropeo.

Además de Lisboa, otras ciudades españolas han despertado el interés de los inversores extranjeros, reza el informe. Valencia, Málaga, Sevilla y Bilbao cogen impulso frente a la Ciudad Condal.

Madrid, reina del sector en todos los ámbitos

“Madrid está experimentando una interesante segunda fase del ciclo”, dice el CEO de una compañía que cotiza en Bolsa. Los precios de alquiler siguen siendo “bajos porque España se vio muy afectada” y Madrid se encuentra en el “top de la lista” en la rentabilidad del alquiler.

Los inversores han puesto el foco en la capital española, reina del sector en todos los ámbitos: desde viviendas para estudiantes hasta tiendas, hoteles y empresas logísticas. Por ello, reclaman la restauración de edificios obsoletos en buenos lugares para levantar sus oficinas y mejorar las rentas “de 16 euros a 28-30 euros por metro cuadrado al mes”, reza el informe.