Masterchef se ha convertido en el programa de cocina más visto de la historia, superando incluso las tardes de Karlos Arguiñano. En este reality se han realizado verdaderos descubrimientos entre sus concursantes, tanto en el caso de los famosos como de los anónimos, los niños o los senior, y es precisamente por esto por lo que han conseguido conquistar al público. A raíz de su éxito, en Masterchef han comenzado a sacar a la venta algunos utensilios en El Corte Inglés, que es el supermercado proveedor del programa, que seguro que querrás tener en casa.

Estos utensilios, además de tener un diseño que nos encanta, son muy útiles ya que la calidad es realmente buena. No tendrás que preocuparte porque dejen de funcionar con dos o tres usos. Los utensilios de Masterchef disponibles en El Corte Inglés sí que funcionan.

¿Quieres saber cuáles son esos utensilios? Pues a continuación te lo contamos, ¡no te lo pierdas!

El set de 3 utensilios de Masterchef disponibles en El Corte Inglés

Este set de Masterchef está compuesto por tres productos muy útiles en la cocina, accesorios que solemos usar muy a menudo y que nos vendrán genial, ¿no es cierto? Se trata de un cortador de pizzas, un rallador de mano y un pelapapas, que nos permitirá aprovechar más la carne de la patata, o de cualquier otro alimento, ya que te servirá tanto para pelar una patata como para pelar una zanahoria.

Estos tres utensilios de cocina son realmente útiles y es que, ¿cuántas veces al día cortamos algún alimento con piel? Prácticamente en cada comida. El rallador, además de servir para rallar queso y hacer deliciosas recetas, como pasta a la boloñesa con queso parmesano, también puede ser muy útil para rallar otro tipo de ingredientes en la cocina, como el ajo o la cebolla.

Su diseño en color verde menta, uno de los colores en tendencia, hacen que, además de ser útiles, sean decorativos. Podrás ponerlos en tu cocina, a la vista, y que también funcionen como objeto de decoración. Lo idóneo sería que el resto de la decoración de tu cocina estuviese en armonía, es decir, que fuese o bien de madera o bien de color verde menta, pero, sino es así, no te preocupes, también quedará genial.

El precio de este set de utensilios de Masterchef de venta en El Corte Inglés es de 15,96 euros. En principio, el precio de venta es de 19,95 euros, pero durante los próximos días podrás encontrarlo con un precio rebajado del 20%, que no está nada mal y es que todo lo que podamos ahorrar durante la cuesta de enero viene bien, ¿no es cierto?

Este también puede ser un estupendo regalo para el día de los Reyes Magos, que se acerca a pasos agigantados. Así que si tienes algún amigo cocinillas al que aún no le has comprado nada de regalo, este es el momento perfecto para hacerlo y es que no encontrarás este set en El Corte Inglés más rebajado. ¿A qué esperas para ir a por él?