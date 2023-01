Los usuarios de Amazon se vuelven locos con la tostadora retro con multifunciones

La tostadora es uno de los pequeños electrodomésticos con mayor presencia en los hogares, todo un clásico para hacerte unas buenas tostadas para desayunar y que es ideal para toda la familia, ya que a cualquier edad nos gusta comerlas. Hoy te mostramos una tostadora retro de Amazon que está causando sensación entre el público por su estilazo y por su increíble funcionalidad… ¡puedes hacer 4 tostadas a la vez!.

Amazon ofrece en su infinito catálogo una gran variedad de tostadoras y, en general, de electrodomésticos que te vendrán de maravilla en tu hogar para hacer numerosas tareas con mayor comodidad, rapidez y eficacia que si las hicieras de forma manual. La plataforma estadounidense es líder en ventas online a nivel mundial, todo un referente que fue pionera en su momento y que sin duda cambió la forma en la que realizamos nuestras compras, gestionando a día de hoy millones de pedidos diariamente en todo el mundo.

La tostadora retro de Amazon que te enamorará

Se trata de la Wiltal Tostadora Retro, una preciosa tostadora de estética retro que cuando la ves te traslada a los típicos diner americanos que tanto vemos en las películas y que son todo un clásico que se puso de moda en los 50, lo que hace que te enamores a simple vista. Actualmente tiene un precio de 96,95€, un importe que merece la pena pagar ya que te llevas un electrodoméstico de gran calidad al que le vas a sacar muchísimo partido.

Esta fantástica tostadora retro de Amazon tiene espacio para poner 4 tostadas, cada una en su ranura independiente, todo un puntazo ya que podrás hacer al mismo tiempo las tostadas de toda la familia y no tener que esperar varios turnos para que salgan todas las necesarias y unos empiecen a desayunar antes que otros o se queden frías por esperar. Realmente marcará la diferencia a la hora de preparar el desayuno, y quedarán espectaculares.

Entre las muchas características de esta increíble tostadora están que cuenta con un accesorio con el que podrás tostar también todo tipo de panecillos, bagels, baguettes, croissants, etc, además de bandeja recogemigas y protección contra el polvo, una tapa que es recomendable poner mientras no la estás utilizando para que no se ensucie y esa suciedad pase después a la comida. Muy interesante también resulta el hecho de que puedes poner pan congelado ya que se descongelará en la propia tostadora simplemente pulsando la opción «Descongelar».

Gracias a contar con unidad de cocción separada es un dispositivo energéticamente eficiente, ya que si sólo pones una rebanada, sólo consume por la ranura de esa rebanada. Puedes seleccionar 6 niveles para hornear según tus gustos, y cuenta también con un almacenamiento de cables, botón de disparo con luz de control y pies antideslizantes para un uso más seguro.