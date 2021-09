La delicada situación económica que atraviesa Unidad Editorial ha obligado a la matriz del diario El Mundo a poner a la venta sus dos canales de TDT. Según ha podido saber OKDIARIO, el grupo editorial dueño de El Mundo, Marca y Expansión negocia con el empresario asturiano Blas Herrero la venta de sus canales por un total de 36 millones de euros, muy lejos de los 50 millones que pedía al inicio de las negociaciones. Un precio que muchos en el sector califican de verdadero «chollo», fruto de la necesidad de Unidad Editorial de hacer caja con dos licencias cuyas concesiones expiran en 2025.

Blas Herrero, fundador y presidente del grupo audiovisual Kiss Media, lleva tiempo buscando oportunidades de negocio en un mercado de vacas flacas como el de los medios de comunicación, muy castigado tras la pandemia. En noviembre de 2020, Herrero lanzó una oferta por el diario El País y la Cadena SER por 200 millones de euros, oferta que fue rechazada por PRISA al ser considerada «demasiado baja», pese a que analistas del sector como Bankinter la vieron muy razonable.

La explicación de que esta compra no haya salido adelante -como informó OKDIARIO- no hay que buscarla en el dinero, sino en la política. La operación no contaba con el nihil obstat del Gobierno Sánchez. Lo mismo sucede con la compra de las dos licencias de la TDT que van a requerir un plácet especial del Consejo de Ministros para que salga adelante.

El asturiano es un experto en pescar en río revuelto. Herrero lleva meses a la búsqueda de activos a precio de saldo aprovechando el alto grado de apalancamiento de los principales grupos de comunicación con deudas, en el caso de PRISA, de casi 800 millones de euros y de 164 millones en el caso de Unidad Editorial. Herrero ya posee una licencia de TDT que consiguió en 2015, otorgada por el Consejo de Ministros en tiempos de Mariano Rajoy y que tiene alquilada a Discovery.

Los dos canales que negocia Herrero pertenecen a la empresa concesionaria Veo Televisión, dueña de una licencia múltiple para operar en la TDT otorgada por el Gobierno de Zapatero en 2005. La empresa los tiene alquilados a Discovery Networks (DMax) y Mediapro (Gol).

Por el alquiler de los dos canales Unidad Editorial factura unos siete millones de euros al año. Una formula que permite la Ley General Audiovisual de 2010 y que facilitó a los dueños de las licencias hacer caja tras la imposibilidad de asumir los costes operativos de sus televisiones, entre los que se encuentran por ejemplo los seis millones por el alquiler del espacio radioeléctrico que abonan a Cellnex, un gasto que es un agujero negro en las precarias cuentas de los canales de las TDT.

Unidad Editorial es propiedad de RCS Mediagroup, cuyo presidente y consejero delegado es el empresario italiano Urbano Cairo, dueño del club de fútbol Torino. RCS Mediagroup, dueño de periódicos como La Gazzetta dello Sport y de Corriere della Sera, ve cada vez más difícil rentabilizar su negocio en España tras una caída de ingresos de más del 30% en 2020 y que se tradujo en pérdidas por más de 90 millones de euros.

El hundimiento del mercado publicitario ha provocado que Unidad Editorial haya perdido ya un tercio de su negocio pese a la infinidad de recortes de plantilla y sueldos en la última década.