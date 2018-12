Los mejores viajes para 2019: disfruta de unas vacaciones en Punta Cana

Si uno de tus deseos de año nuevo es hacer ese viaje con el que siempre has soñado, no lo pienses más. Las nuevas propuestas de Meliá Hotels International en República Dominicana son la mejor opción para disfrutar de unas vacaciones de lujo español en el Caribe.

Punta Cana es uno de los destinos más populares del Caribe y el lugar al que muchos han soñado viajar. 2019 puede ser la oportunidad para cumplir este deseo, aprovechando las nuevas propuestas de la hotelera española Meliá Hotels International: Meliá Punta Cana Beach, Meliá Caribe Beach y The Grand Reserve at Paradisus Palma Real.

República Dominicana es un destino con mucho más que playas, aunque, sin duda, son estas el mayor reclamo del lugar. Punta Cana puede ser el punto de inicio de unas vacaciones inolvidables, en una combinación de relajación, aventuras y excelente gastronomía local. Podemos comenzar nuestro viaje en uno de los hoteles más lujosos del lugar y tomarlo como punto de partida de diferentes excursiones.

Para los que buscan una experiencia de lujo superior, la recomendación es alojarse en The Grand Reserve at Paradisus Palma Real en la espectacular Playa Bávaro. Es un resort que ha sido diseñado en forma circular, símbolo de perfección, y en el que puedes disfrutar de suites de suites que superan los 270 metros cuadrados. Y si eres de los que no se conforman, tienes las swim-up suites, habitaciones con acceso directo a la piscina que cuentan con solárium y zonas ajardinadas, todo un lujo.

Además, los amantes de la gastronomía tienen, en The Grand Reserve, la oportunidad de probar 14 restaurantes y bares. El resort cuenta con un mercado gastronómico y otras muchas opciones que van desde un bar especializado en ceviches, hasta el restaurante Passion by Martín Berasategui.

Y lo que quiera relajarse, no se pueden perder el Spa de The Grand Reserve at Paradisus Palma Real. Es un espectacular spa de 14 cabinas de tratamiento y una sala de relajación. En él se encuentran los exclusivos tratamientos de belleza MAIA de la marca española Natura Bissé.

Meliá Punta Cana Beach y Meliá Caribe Beach

Otras dos nuevas propuestas de 2019 para viajar a Punta Cana, un hotel solo para adultos y otro especialmente pensado para viajar en familia. Los que busquen una experiencia solo adultos, en Meliá Punta Cana Beach encontrarán servicios como The Level Concierge, que ofrece reservas prioritarias en los restaurantes o el spa, entre otros. También, una impresionante piscina y acceso directo a la playa, además de una amplia oferta gastronómica de la mano de cinco restaurantes.

Meliá Caribe Beach es perfecto para los viajes en familia, contando con family rooms junto al mar, un parque acuático interactivo y con videoconsolas y juegos de realidad virtual, para el entretenimiento de todos. Las familias disfrutarán también de una amplia variedad de ofertas gastronómicas de la mano de siete estupendos restaurantes.