Los presidentes de la patronal CEOE, Antonio Garamendi; del PP, Pablo Casado, y del Grupo Hotusa, Amancio López, así como varios responsables de empresas turísticas, han demandado al gobierno la elaboración de un PERTE específico para impulsar a todo el sector y han pedido que no se «menosprecie» la actividad turística.

Así se ha puesto de manifiesto en el VIII Foro Hotusa de Innovación Turística organizado por la compañía hotelera e inaugurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha servido también para que el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, haya advertido de que si finalmente no se puede cerrar la compra de Air Europa, el «hub» (centro de distribución del tráfico aéreo) de Madrid quedará en desventaja sobre los grandes de Europa.

Ademas, tanto Sánchez Prieto; como los máximos ejecutivos de Aena, Maurici Lucena; Ryanair, Eddie Willson, e Easyjet, Johan Lundgren, han defendido que el freno en la recuperación del turismo que ha supuesto la variante ómicron será sólo un «bache» en ese proceso de relanzamiento que se viene produciendo desde el pasado mayo.

Operación Iberia – Air Europa

Sánchez Prieto ha considerado que, si finalmente no se puede cerrar la compra de Air Europa, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se quedará atrás respecto a sus competidores europeos (París, Fráncfort y Ámsterdam) para atraer la potente oferta del sudeste asiático.

España sólo capta un 5% del tráfico con esa zona del mundo, mientras que los grandes «hubs» europeos mueven en torno al 25% de aquel mercado.

Iberia y Air Europa se dieron de plazo hasta final de este mes para analizar fórmulas nuevas para su integración, una vez que decayó en diciembre la oferta de la primera para comprar por 500 millones de euros la compañía de Globalia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, habló la semana pasada de la posibilidad de que el Estado preste un apoyo adicional a la compañía.

Garamendi demanda un PERTE turístico

Garamendi ha pedido un PERTE turístico, una petición que ya recordó la semana pasada la alianza Exceltur, pero ha recordado que en estos programas el 80% del capital lo pone el sector privado, es decir, los inversores, por lo que es importante generar confianza y estabilidad, además de reforzar la solvencia de las empresas a través de la banca.

El presidente del Grupo Hotusa también ha pedido al Gobierno que diseñe un PERTE para el sector, al tiempo que ha criticado que se «menosprecie» la actividad turística.

Reparto de los fondos Next Generation

Casado, por su parte, ha alertado sobre el reparto de los fondos europeos Next Generation que hará el Gobierno, que podría ser discrecional y caer en el «clientelismo» y la «corrupción», a la vez que ha asegurado que las pymes no «saben a dónde acudir» para pedir esas ayudas, que a su juicio no deben estar vinculadas a la digitalización y a la sostenibilidad, sobre todo para las empresas más pequeñas.

Ha recordado las medidas propuestas por el PP para ayudar al sector, como la rebaja temporal del IVA al 4%, la eliminación de las tasas turísticas autonómicas, la reducción de las tasas aeroportuarias y trasladar el mensaje de que España es «un destino seguro».

Por su parte, Reyes Maroto ha avanzado que en 2021 se ejecutaron 825 millones de euros de los fondos europeos para apoyar al sector.

Maroto ha defendido que es necesario buscar las fórmulas de colaboración entre las instituciones y el sector privado para que España mantenga su liderazgo turístico internacional.