El truco para ahorrarte un dineral cada mes en tu hipoteca: muy pocos lo conocen

El actual panorama económico, con una inflación a niveles nunca vistos que está disparando los precios, está afectando particularmente al euríbor, lo que ha llevado a que las personas con hipotecas variables estén experimentando un aumento en sus cuotas mensuales de manera significante y casi inasumible para muchas familias. Este incremento, que está vinculado directamente al euríbor a un año, ha pasado de tasas negativas al 4,160% en octubre, lo que ha generado complicaciones en la adaptación de los presupuestos familiares. Ante este desafío, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está ofreciendo estrategias para poder reducir la cuota hipotecaria, asegurando que es posible ahorrar hasta 100 euros al mes mediante la renegociación con el banco.

Perspectivas en las hipotecas

El contexto financiero actual plantea la disyuntiva entre optar por una hipoteca fija o variable, una elección determinada por las necesidades individuales y la evolución de los tipos de interés. Aunque el Banco Central Europeo ha anunciado que va a haber una pausa en la subida de tasas, se destaca que no se anticipan reducciones a corto plazo, según advierte la asociación OCU. A pesar de que el euríbor podría haber alcanzado su punto más alto, las previsiones sugieren que las disminuciones no serán inmediatas ni significativas.

Estas son algunas estrategias para reducir la cuota de la hipoteca:

Negociar nuevas condiciones: A través de una novación con la entidad o la subrogación a otro banco, se pueden renegociar las condiciones de la hipoteca.

Este proceso, que está considerado como «sencillo y barato» por la OCU, implica unos costes reducidos, como tasación (alrededor de 300 euros) y comisión por cancelación anticipada (0% al 2%). Cambio de hipoteca variable a fija: Considerando el actual nivel del euríbor, cambiar a una hipoteca fija puede resultar en un ahorro inmediato .

. La OCU destaca que una hipoteca referenciada a euríbor +1 paga un interés del 5,16%, frente al 3,05% de la mejor hipoteca fija sin vinculaciones, lo que puede generar un ahorro mensual de más de 100 euros para un capital pendiente de 100,000 euros. Rebajar el diferencial: Cambiar a otra hipoteca variable puede ser beneficioso a partir de una reducción del 0,25% del diferencial sobre el euríbor.

La OCU presenta un ejemplo donde una reducción del diferencial resulta en un ahorro mensual de 150 euros en el primer año y 25 euros al mes en años sucesivos. Optar por una hipoteca mixta: Esta opción combina cuotas estables durante los primeros años con la posibilidad de aprovechar las posibles bajadas del euríbor en los años siguientes.

Recomendaciones de la OCU

La OCU aconseja estudiar cualquier oferta de novación por parte de la entidad antigua y negociar las comisiones sin temor.

Se alerta sobre posibles nuevas obligaciones, como la contratación de seguros adicionales, al comunicar el cambio a la entidad original.

La comisión de cancelación anticipada, según la OCU, está suspendida hasta final de año según el Real Decreto-ley 19/2022, y debería mantenerse exenta al menos mientras el euríbor no disminuya.

En resumen, la OCU ofrece estrategias prácticas para que los titulares de hipotecas variables puedan enfrentarse a los desafíos económicos actuales, aprovechando la posibilidad de reducir sus cuotas mensuales y así optimizar sus presupuestos. La renegociación de condiciones y la consideración de diferentes tipos de hipotecas son herramientas clave en este proceso de gestión financiera.

Aunque no es la solución que muchos hipotecados querrían tener, estas recomendaciones pueden ser un factor clave, sobre todo para aquellas familias con un presupuesto ajustado que están viendo cómo el precio de sus hipotecas no les permite llegar a fin de mes. La situación del Euribor se prevé estancada en los próximos meses, ya que se espera que no suba, pero tampoco se espera que baje.