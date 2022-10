Triste adiós a este producto de Mercadona: «¿Dónde están?»

Hay productos cuya retirada del mercado puede causar conmoción entre el público, especialmente cuando se trata de productos que llevan mucho tiempo a la venta o que son un éxito, por lo que no se entiende las decisiones de retirarlos, ya sea de alimentación no de cualquier otro sector. Hoy te mostramos un producto de Mercadona al que toca decir adiós y que ha causado un gran disgusto en muchas personas, incluso en redes sociales se han quejado de no encontrar ya este producto en las estanterías.

Mercadona es uno de los supermercados que más movimientos hace en sus productos, tanto para retiradas como para nuevas llegadas, y en muchas ocasiones los que se retiran lo hacen para renovarse y volver mejorados tiempo después.

Las galletas caramelizadas de Mercadona que ya no podrás comprar

La cadena valenciana siempre se ha caracterizado por prestar mucha atención a lo que sus clientes dicen, especialmente en las redes sociales, donde desde la cuenta oficial siempre se da respuesta a las diferentes consultas, quejas y sugerencias que llegan. Es lo que ha sucedido en este caso tras el mensaje de un usuario de Twitter que se dirigía al perfil de Mercadona para preguntar por las galletas caramelizadas ya que no las encuentra en sus tiendas:

@Mercadona donde están las galletas caramelizadas?

Las podéis volver a incluir en vuestros productos? — lagartija (@lamaso5) September 26, 2022

La respuesta fue rápida, clara y directa, aunque lamentablemente parece que es para decirle adiós a las galletas caramelizadas de Mercadona:

Buenas tardes. Por el momento no disponemos del producto en el surtido, sentimos las molestias. ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba? Nos gustaría comunicarlo a los responsables. Gracias. Un saludo.

Lo que no se sabe es si el hecho de no tener ese producto en stock actualmente significa que se han retirado o que hay falta de stock, quizás desde fábrica, porque lo cierto es que el enlace a esas galletas sigue funcionando en la tienda online de Mercadona, y normalmente cuando un producto se retira desaparece también de la web.

Las Galletas caramelizadas biscoff Lotus eran de las más vendidas, un clásico que a todo el mundo gusta gracias a su sabor dulce, ideales para acompañar un café o un vaso de leche en cualquier momento del día y de la noche. Esperemos que vuelvan pronto ya que sin duda son uno de esos productos que realmente se van a echar de menos.