La pasta de dientes es uno de los productos de higiene personal más habituales entre los españoles. Según una encuesta realizada por la OCU en agosto de 2023, el 97 % de la población la usa de modo que siendo algo tan imprescindible en nuestra cesta de la compra es importante conocer que pastas de dientes son las favoritas de los españoles según la OCU.

De hecho hay tres en concreto que se imponen y que se convierten en las que mejor valoración sacan por parte de los consumidores encuestados. Conozcamos a continuación cuáles son las tres pastas de dientes más utilizadas en España, según la OCU, así como criterios que tenemos en cuenta a la hora de elegir una pasta de dientes.

Las tres pastas de dientes más utilizadas según la OCU

La OCU preguntó a los encuestados sobre su satisfacción global con las principales marcas del mercado (no incluye marcas blancas o de distribuidor). Las marcas que reúnen mayor satisfacción entre las pastas de dientes son Oral-B, Sensodyne y Parodontax. Todas ellas logran una puntuación de satisfacción 81 (las dos primeras) y de 80 (la tercera).

Le siguen después otras populares marcas como son Colgate y Fluocaril (con 79 puntos cada una de ellas). Estas marcas se caracterizan por ofrecer productos específicos para diferentes necesidades, como la sensibilidad dental, la prevención de la caries, el blanqueamiento o la protección de las encías.

Los criterios de elección

¿Qué valoran los consumidores al elegir una pasta de dientes? Según la encuesta de la OCU, los criterios más importantes son el precio, las alegaciones sobre propiedades (como el efecto anticaries, el frescor, el blanqueamiento, etc.), la marca y la lista de ingredientes.

Los problemas más frecuentes

Aunque la pasta de dientes es un producto de uso cotidiano, no está exento de posibles problemas. Uno de ellos es el diseño del envase, que puede dificultar el aprovechamiento del contenido por completo. Según la encuesta de la OCU, el 20 % de los consumidores se encuentra con este problema siempre que usa una pasta de dientes. Otro problema es la reacción adversa que puede provocar el producto, como irritación, alergia o sensibilidad. Aunque este problema es raro, el 17 % de los encuestados lo ha sufrido alguna vez. En ese caso, es importante comunicarlo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a través del portal web NotificaCS, para que se pueda evaluar y hacer un seguimiento.

Otros productos de higiene personal analizados por la OCU

La pasta de dientes no es el único producto de higiene personal que usan los españoles. Según la encuesta de la OCU, otros productos muy habituales son el champú, el gel de ducha, el desodorante y la crema de manos. Estos productos también tienen sus propias marcas favoritas, criterios de elección y problemas asociados. A continuación, te los resumimos:

Champú

El champú es el segundo producto de higiene personal más utilizado por los españoles, con un 94 % de uso. Las marcas que reúnen mayor satisfacción entre los champús son Pantene, L’Oréal y Garnier, seguidas de Dove y Herbal Essences. Estas marcas ofrecen productos adaptados a diferentes tipos de cabello, como seco, graso, teñido, rizado, etc. Los criterios más importantes para elegir un champú son las alegaciones sobre propiedades (como el brillo, la hidratación, el volumen, etc.), el precio, la lista de ingredientes y la marca. Los problemas más frecuentes al usar un champú son el diseño del envase, que impide aprovechar el producto al máximo (19 % de los consumidores), y la reacción adversa, como caspa, picores o caída del cabello (15 % de los consumidores).

Gel de ducha

El gel de ducha es el tercer producto de higiene personal más utilizado por los españoles, con un 90 % de uso. Las marcas que reúnen mayor satisfacción entre los geles de ducha son Nivea, Sanex y Dove, seguidas de L’Oréal y Le Petit Marseillais. Estas marcas ofrecen productos con diferentes aromas, texturas y beneficios para la piel. Los criterios más importantes para elegir un gel de ducha son el precio, las alegaciones sobre propiedades (como la suavidad, la hidratación, el cuidado, etc.), la lista de ingredientes y la marca. Los problemas más frecuentes al usar un gel de ducha son el diseño del envase, que dificulta el uso del producto (18 % de los consumidores), y la reacción adversa, como sequedad, irritación o alergia (12 % de los consumidores).

Desodorante

El desodorante es el cuarto producto de higiene personal más utilizado por los españoles, con un 90 % de uso. Las marcas que reúnen mayor satisfacción entre los desodorantes son Nivea, Dove y Rexona, seguidas de Sanex y Axe. Estas marcas ofrecen productos en diferentes formatos, como spray, roll-on o stick, y con diferentes fragancias y efectos. Los criterios más importantes para elegir un desodorante son la duración del efecto (que evite el mal olor y el sudor), la lista de ingredientes (que no contenga alcohol, aluminio u otros componentes nocivos), el precio y la marca. Los problemas más frecuentes al usar un desodorante son el diseño del envase, que impide aprovechar el producto al máximo (16 % de los consumidores), y la reacción adversa, como manchas, irritación o alergia (14 % de los consumidores).

Crema de manos

La crema de manos es el quinto producto de higiene personal más utilizado por los españoles, con un 71 % de uso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre mujeres y hombres: el 84 % de las mujeres la usa, frente al 55 % de los hombres. Las marcas que reúnen mayor satisfacción entre las cremas de manos son Neutrogena, Nivea y L’Occitane, seguidas de Eucerin y La Roche-Posay. Estas marcas ofrecen productos con diferentes propiedades, como la nutrición, la reparación, la protección o el antienvejecimiento. Los criterios más importantes para elegir una crema de manos son las alegaciones sobre propiedades (como la hidratación, la suavidad, el cuidado, etc.), la lista de ingredientes (que no contenga parabenos, siliconas u otros componentes indeseados), el precio y la facilidad de aplicación del producto (que no sea pegajoso, graso o difícil de extender). Los problemas más frecuentes al usar una crema de manos son el diseño del envase, que dificulta el uso del producto (20 % de los consumidores), y la reacción adversa, como sequedad, irritación o alergia (9 % de los consumidores).