Los transportistas creen que las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano del sector que actúa como interlocutor del Gobierno, ha denunciado que la nueva normativa aprobada este lunes por el Consejo de Ministros para asegurar la rentabilidad del sector no es «suficiente». En un comunicado, el Comité ha explicado que el texto no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado, y no actúa sobre una tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación.

Pese a su disconformidad, el Comité espera que las diferencias no sean «insalvables», y muestra su disposición a seguir trabajando en los próximos meses, a la vez que reconoce la «complejidad» de la puesta en marcha de una normativa «que deja sin resolver el objetivo para la que se acordó».

El decreto ley aprobado por el Gobierno establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista. También recoge sanciones de hasta 4.000 euros para las compañías que no cumplan la norma, así como el compromiso del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley específico sobre este punto, además de establecer un código de buenas prácticas para todos los niveles de la cadena de transporte.