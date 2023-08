Transforma tus espacios en minutos: Leroy Merlin lanza su revolucionario papel pintado autoadhesivo

¿Te gustaría cambiar el aspecto de tu casa sin obras ni complicaciones? ¿Quieres darle un toque personal y original a tus paredes? ¿Te apetece renovar tu decoración de forma rápida y sencilla? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, estás de enhorabuena. Leroy Merlin te ofrece la solución perfecta: el papel pintado autoadhesivo.

Leroy Merlin triunfa con su papel pintado autoadhesivo

El papel pintado autoadhesivo es un revestimiento textil tejido que se adhiere a cualquier superficie lisa sin necesidad de cola ni herramientas. Solo tienes que despegar el protector trasero y pegar el papel sobre la pared, presionando con las manos para evitar burbujas o arrugas. Además, si te equivocas o quieres cambiarlo de sitio, puedes despegarlo y reposicionarlo tantas veces como quieras sin dejar marcas ni dañar la pared.

El papel pintado autoadhesivo tiene muchas ventajas frente al papel pintado tradicional. Es más fácil y rápido de colocar, no requiere preparación previa de la pared, no genera residuos ni olores, es lavable y resistente al agua y al aceite, es transpirable y evita la formación de moho, es ecológico y no contiene PVC ni disolventes, y tiene una gran variedad de diseños y colores para adaptarse a todos los gustos y estilos.

En Leroy Merlin encontrarás más de 400 modelos de papel pintado autoadhesivo para decorar cualquier estancia de tu casa: salón, dormitorio, cocina, baño, pasillo, recibidor… Puedes elegir entre diferentes temáticas: geométrica, floral, infantil, animal, tropical, vintage, industrial… También puedes optar por los murales autoadhesivos, que son imágenes de gran tamaño que cubren toda la pared y crean un efecto espectacular.

Entre los mejores que puedes comprar estos días en sus tiendas, y también en su página web, destacan:

Papel Nature Rosa

Un bonito papel pintado autoadhesivo pintado con tintas ecológicas y elaborado con textil de poliéster. Fabricado en Castellón es transpirable y no deja burbujas. Cada rollo de papel pintado contiene 2 tiras exactamente iguales de 65cm y 260 cm de alto y tiene un precio de 105 euros por rollo.

Papel Irregular Dots

Si buscas un papel pintado autoadhesivo para el dormitorio de tus hijos, este modelo es el más vendido de todos. Con pequeños lunares, es un papel de color neutro elaborado de igual forma que el anterior, con el mismo precio y además podemos pegarlo sobre cualquier tipo de pared, incluso si tiene gotelé.

Papel Filigrana Gris

Papel de la misma empresa que los dos anteriores Motif, para Leroy Merlin elaborado 100% textil con adhesivo removible. Destaca por su elegante diseño geométrico sobre fondo gris y blanco y el precio es de nuevo de 105 euros por rollo.

Papel Nature

Si buscas un papel pintado autoadhesivo que sea elegante y que aporte un toque de distinción allí donde lo coloques, tienes también este modelo con dibujo de hojas. Sus características y precio es como los anteriores, es de 105 euros por rollo.

Mural botánico de 257 x 250 cm

Ya hemos mencionado que en Leroy Merlin puedes encontrar además de papeles pintados autoadhesivos, murales adhesivos entre los que destacan este con estampado de hojas y flores, perfecto para el salón o para el comedor. Está fabricado en papel liso con soporte de tela y su precio es de 149 euros.

Ahora ya lo sabes, el papel pintado autoadhesivo de Leroy Merlin es la solución para un cambio inmediato en tu salón, el dormitorio o allí donde lo quieras pegar. ¡No te arrepentirás!.