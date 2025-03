Todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara desde que uso este producto de Mercadona

Cuando tu piel empieza a verse mejor de repente, la gente se da cuenta. Me ha pasado más de una vez en las últimas semanas, amigas y conocidas me han preguntado qué estoy haciendo diferente. Que si he cambiado de crema, que si me estoy haciendo algún tratamiento en cabina… Y la verdad es que la respuesta es mucho más sencilla (y barata) de lo que creen. De hecho se encuentra en Mercadona, con un producto para la cara que usado de la forma correcta dentro de la rutina facial, puede marcar una gran diferencia en el resultado de como se ve tu piel.

Lo único que he hecho ha sido incluir en mi rutina un producto que compré casi por casualidad en Mercadona: el Tónico Facial Árbol de Té y Prebióticos Facial Clean Deliplus. Me llamó la atención su fórmula con ingredientes naturales y su precio imbatible (3,20 € por 255 ml), así que decidí probarlo sin muchas expectativas. Pero desde los primeros días, empecé a notar que mi piel se veía más uniforme, menos apagada y con menos imperfecciones. Siempre he sido un poco escéptica con los tónicos faciales. Muchas veces parecen un paso innecesario en la rutina de belleza, algo que no hace gran diferencia. Pero con este, ha sido otra historia. No solo refresca la piel al instante, sino que ayuda a equilibrarla y a potenciar el efecto del resto de los productos. Y lo mejor de todo: ha conseguido que mi piel tenga ese aspecto saludable y luminoso sin esfuerzo.

El producto de Mercadona que es el ideal para tu piel

Si te estás preguntando, el por qué este tónico funciona tan bien a diferencia de otros en el mercado, te diré que todo se debe al poder del árbol de té y los prebióticos en su fórmula y que hacen que no sea un tónico cualquiera. Además, su combinación de ingredientes ha sido pensada para limpiar, equilibrar y reforzar la piel, sin resecarla ni alterar su barrera natural.

El árbol de té es un clásico en el mundo del cuidado facial, especialmente para quienes tienen piel mixta o con tendencia a imperfecciones. Sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias ayudan a reducir los granitos, controlar el exceso de grasa y calmar la piel sin ser agresivo. Si alguna vez has usado aceite de árbol de té en estado puro, sabrás que es muy efectivo pero puede ser demasiado fuerte. En este tónico, está perfectamente formulado para que haga su trabajo sin irritar.

Pero lo que realmente me ha sorprendido son los prebióticos. Aunque no son tan conocidos como otros ingredientes, son clave para mantener la microbiota de la piel en equilibrio. En términos simples, ayudan a que las bacterias buenas de la piel trabajen a su favor, evitando brotes, rojeces y otras alteraciones.

La combinación de estos ingredientes hace que la piel se vea más uniforme, con menos imperfecciones y más resistente a los factores externos.

Cómo lo aplico en mi rutina para que funcione al máximo

A estas alturas, ya tengo claro que el orden y la forma de aplicar los productos marcan la diferencia en los resultados. Y con este tónico, hay algunas claves para sacarle todo el partido:

Lo uso dos veces al día , por la mañana y por la noche, después de la limpieza facial.

, por la mañana y por la noche, después de la limpieza facial. En lugar de algodón, prefiero aplicarlo con las manos , presionando ligeramente sobre la piel para que se absorba mejor.

, presionando ligeramente sobre la piel para que se absorba mejor. Lo dejo actuar unos segundos antes de aplicar la crema hidratante o el sérum. Así, la piel lo aprovecha mejor.

o el sérum. Así, la piel lo aprovecha mejor. Si algún día mi piel está más reactiva, utilizo menos cantidad o lo aplico solo en las zonas que lo necesitan.

Desde que sigo estos pasos, noto que mi piel está más equilibrada, con menos brillos pero sin sensación de sequedad.

El antes y el después: ¿realmente merece la pena?

Si hace un mes alguien me hubiera dicho que un tónico de Mercadona iba a mejorar mi piel tanto, probablemente no lo habría creído. Pero después de usarlo cada día, tengo claro que ha sido una de las mejores incorporaciones a mi rutina.

Lo que más me ha sorprendido es cómo ha cambiado la textura de mi piel. Antes tenía esos pequeños granitos y zonas de enrojecimiento que nunca terminaban de irse. Ahora, mi piel se siente más lisa, sin imperfecciones y con un brillo natural que antes no tenía.

También he notado que los poros parecen menos visibles y la piel luce más uniforme, algo que antes solo conseguía con maquillaje. Y hablando de maquillaje, ahora necesito menos base porque mi piel se ve bien sin ella.

Por 3,20 euros, este tónico ha superado mis expectativas y se ha convertido en un imprescindible, así que ya lo sabes, si estás buscando un producto accesible que realmente haga algo por tu piel, te recomiendo que lo pruebes. Es de esos productos que sorprenden, y cuando lo pruebas, ya no quieres dejarlo.