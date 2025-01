Telefónica ha sufrido un ciberataque que ha afectado a su sistema de ticketing y a través del cual se habrían filtrado 2,3 gigas de información, si bien los datos de sus clientes residenciales no se han visto afectados, extremo este último que ha confirmado la propia compañía.

«Hemos tenido constancia del acceso no autorizado a un sistema de ticketing interno que usamos en Telefónica. En estos momentos seguimos investigando el alcance del incidente, pero podemos confirmar que los clientes residenciales no se han visto afectados. Desde el primer momento se han tomado las medidas necesarias para bloquear cualquier acceso no autorizado al sistema», han indicado fuentes de Telefónica.

Brecha de seguridad en Telefónica

En ese sentido, el sistema de ticketing de la compañía es el que utiliza la plantilla de la operadora para pedir determinadas cuestiones (como el cambio de una pantalla de ordenador) o para reportar incidencias técnicas.

El ciberataque se atribuye a un grupo de cuatro personas que operan bajo los alias DNA, Grep, Pryx y Rey, según adelantó el medio especializado en ciberseguridad BleepingComputer.

Cabe recordar que a finales del pasado mayo Telefónica también se vio obligada a investigar la supuesta filtración de los datos de 120.000 usuarios y empleados de la compañía, los cuales se habrían puesto a la venta.

A pesar de conocerse en mayo, la brecha de seguridad que dio pie al acceso a esos datos tuvo lugar el pasado marzo, tal como desveló a través de la red social X la empresa de ciberseguridad HackManac.