Telefónica busca fórmulas para competir con Netflix.

Telefónica está probando diversas fórmulas para competir con Netflix y frenar la caída de abonados a su televisión de pago. Convertida por las operadoras en una pata vital del negocio, el éxito de las plataformas de streaming como Netflix o Disney está golpeando duramente a las cadenas de Telefónica, Orange y Vodafone, que en 2021 perdieron 341.000 clientes. En el caso de la española, el número de abonados a cierre de junio ya es inferior a cuando completó la compra de Canal Plus al Grupo Prisa, en 2015. A 31 de diciembre de 2015, Telefónica tenía 3,67 millones de abonados a su televisión de pago: a 30 de junio de 2022, suma 3,59 millones. Cinco años años y cientos de millones después, ha perdido clientes.

El descalabro es importante, y en el sector circulan todo tipo de rumores sobre el futuro de la cadena. El presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, admitió públicamente en una rueda de prensa que hasta que la CNMC no le exima de las condiciones impuestas para dar luz verde a la compra de Canal Plus en 2015 no harán nada. Después, todo está abierto. Porque ni el fútbol en exclusiva ni su apuesta por la producción de series -pese a la buena respuesta de la mayoría de ellas- han frenado la sangría desde que superara los cuatro millones de suscriptores en 2018.

Telefónica fomentó su televisión de pago incluyéndola en su oferta cuádruple Fusión; creo dos canales de televisión propios, uno sólo de deportes; ha alcanzado un acuerdo con Netflix y otras plataformas para incluirlas en su oferta… De momento, de nada ha servido porque los abonados siguen bajando.

Ahora ha presentado su nueva apuesta para tratar de darle la vuelta a la situación: su nuevo catálogo de living apps para ampliar su oferta de entretenimiento familiar y ofrecer «alternativas al consumo tradicional de televisión». Se trata por ejemplo «de la Living App de Kanto, con la que podrán convertirse en su cantante favorito y dar el mejor concierto desde la TV de su salón gracias a este karaoke», dice la operadora en una nota.

Fortnite y Tik Tok

«Los gamers de la casa cuentan con la Living App de Fortnite, donde descubrir noticias, consejos y trucos que han desarrollado los creadores solamente para los clientes de Movistar Plus+. Las redes sociales también están presentes en Movistar Plus+ a través de la Living App de Twitter, con una selección de contenidos en formato vídeo o imagen, y TikTok Extra para divertirse con una selección de los mejores vídeos de la red social sobre distintas temáticas sin necesidad de tener una cuenta en esta red social», señala la operadora. Más de un millón y medio de personas pueden acceder ya a estos servicios.

Videojuegos, redes sociales, karaoke… Todo para frenar a Netflix y Disney, y la forma de ver televisión que representan estas plataformas. En el informe de resultados de los primeros seis meses de 2022, Telefónica señala lo siguiente en el apartado de riesgos para el negocio: «Con relación a los servicios digitales, los clientes requieren una experiencia cada vez más digital y personalizada, así como una continua evolución de nuestra oferta de productos y servicios. Sin embargo, no puede haber ninguna garantía de que estos y otros esfuerzos tengan éxito. Por ejemplo, si los servicios de televisión en streaming, como Netflix u otros, se convierten en la principal forma en que se consume la televisión en detrimento de los servicios de televisión de pago del Grupo, los ingresos y el margen podrían verse afectados».