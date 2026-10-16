Subida confirmada de las pensiones en 2027 en España: la tabla de lo que vas a cobrar y los jubilados que van a superar los 1.700 euros de media al mes

En enero de 2027, millones de pensionistas parece que van a ver actualizadas las cantidades que cobran cada mes. La subida está contemplada en la legislación española, aunque todavía falta conocer el porcentaje que se aplicará. Mientras tanto, las cifras de la Seguridad Social muestran una realidad que no es igual para todos los jubilados ya que aquellos que acceden ahora a la jubilación están cobrando, de media, más que aquellos que se retiraron hace años. En agosto, las nuevas pensiones alcanzaron los 1.711,4 euros mensuales, una cantidad que hasta ahora no se había registrado entre las nuevas altas. Sin embargo, para recibir una prestación de ese importe no basta con cumplir la edad de jubilación, ya que también cuentan los años trabajados y las bases por las que se ha cotizado.

Es importante tener en cuenta que la próxima revalorización llegará después de las elecciones generales del 29 de noviembre, una circunstancia que plantea dudas sobre los plazos de aprobación de las nuevas cuantías. Lo que establece actualmente la ley es que las pensiones contributivas deben subir de acuerdo con el IPC. En cuanto a las cantidades que se están pagando, las diferencias son notables: la pensión media de jubilación fue de 1.576,1 euros en septiembre, pero en el Régimen General alcanzó los 1.734,7 euros y entre los autónomos se quedó en 1.062,8 euros. A falta de conocer el incremento definitivo de 2027, es posible calcular cuánto cobraría cada pensionista con distintos porcentajes de subida.

Cuánto cobrarán los pensionistas en 2027 con la nueva subida

Sabiendo que las pensiones se revalorizan con el IPC todavía no se puede dar una cifra fija. No será hasta finales de noviembre cuando se sabrá, coincidiendo además con las elecciones, pero según estimaciones del Instituto BBVA de Pensiones se habla de una subida cercana al 3,5%, después de que la inflación interanual alcanzara el 4,9% en septiembre. Si finalmente se confirmara ese incremento, una pensión de 1.000 euros mensuales pasaría a 1.035 euros, mientras que una prestación de 1.200 euros aumentaría hasta los 1.242 euros. Tomando entonces ese porcentaje únicamente como referencia, las cantidades quedarían de la siguiente manera:

800 euros : 828 euros mensuales.

: 828 euros mensuales. 1.000 euros: 1.035 euros mensuales.

1.035 euros mensuales. 1.200 euros: 1.242 euros mensuales.

1.242 euros mensuales. 1.400 euros : 1.449 euros mensuales.

: 1.449 euros mensuales. 1.500 euros : 1.552,50 euros mensuales.

: 1.552,50 euros mensuales. 1.700 euros : 1.759,50 euros mensuales.

: 1.759,50 euros mensuales. 1.800 euros : 1.863 euros mensuales.

: 1.863 euros mensuales. 2.000 euros: 2.070 euros mensuales.

Estas cantidades corresponden a importes brutos y pueden variar según las circunstancias de cada pensionista. Y por otro lado, habrá que conocer las medidas que se aprueben para las pensiones mínimas y las no contributivas, que pueden experimentar incrementos diferentes a los establecidos con carácter general.

Los jubilados que ya cobran más de 1.700 euros de media al mes

Los últimos datos de la Seguridad Social permiten comprobar cuánto han aumentado las pensiones durante el último año. En septiembre de 2026, la prestación media del sistema alcanzó los 1.374,6 euros mensuales, un 4,6 % más que en septiembre de 2025. Esta cifra incluye las distintas pensiones contributivas, es decir, no solamente las de jubilación, por lo que resulta inferior a la cantidad que reciben de media las personas retiradas. En el caso concreto de las jubilaciones, el importe medio fue de 1.576,1 euros mensuales. Sin embargo, la situación cambia considerablemente según el régimen en el que haya cotizado el trabajador. Las estadísticas de septiembre recogen las siguientes cantidades:

Régimen General: 1.734,7 euros mensuales.

Trabajadores autónomos: 1.062,8 euros mensuales.

Régimen del Mar: 1.741,2 euros mensuales.

Minería del Carbón: 3.005,7 euros mensuales.

La diferencia entre los jubilados del Régimen General y los autónomos supera los 670 euros mensuales. Una de las razones de porqué ocurre esto se encuentra en las bases de cotización que se hayan utilizado durante la vida laboral, que influyen directamente en el cálculo de la pensión. También intervienen los años cotizados y las condiciones en las que cada trabajador accede a la jubilación.

A estas cifras se añade la media de 1.711,4 euros correspondiente a las nuevas jubilaciones de agosto. Eso no quiere decir que cualquier persona que se jubile ahora tenga garantizada esa cantidad. Algunos trabajadores cobrarán menos y otros bastante más, dependiendo de su historial de cotizaciones.

Qué pasará con la subida de las pensiones tras las elecciones de noviembre

Las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán cuando esté a punto de conocerse el dato que permitirá calcular la revalorización de 2027. Esta coincidencia plantea dudas sobre cuándo se aprobará formalmente la subida, aunque la convocatoria electoral no modifica por sí misma lo que establece la Ley General de la Seguridad Social. El artículo 58 mantiene la actualización anual de las pensiones contributivas conforme al IPC. Para cambiar este mecanismo sería necesaria una modificación normativa, por lo que la llegada de un nuevo Gobierno no supondría automáticamente la eliminación de la revalorización.

Por otra parte, el gasto en pensiones continúa aumentando. En septiembre, la Seguridad Social abonó 10.547.417 prestaciones a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual de 14.498,2 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,3 % respecto al mismo mes del año anterior.