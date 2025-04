Soy abogado y esto es lo que no debes aceptar si vas a firmar un contrato de alquiler

No debes aceptar esto si vas a firmar un contrato de alquiler del que puedes conseguir más de lo que imaginas. España está en el punto de mira ante unos alquileres que van en aumento y pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar a tiempo. Con algunas novedades que pueden ser las que marcarán un antes y un después, de la mano de determinados elementos que pueden llegar a toda velocidad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de dejar salir algunos cambios destacados.

Firmar un contrato de alquiler será así

Un abogado nos dice qué no debes aceptar en un contrato de alquiler

Inquilino y propietario se ponen de acuerdo con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque, unos días en los que todo puede ser posible. Antes de firmar nada debemos tener en cuenta algunos elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Desde el blog de Arenta nos informan de que: «Es aconsejable, que un abogado revise el contrato de arrendamiento de vivienda, sobre todo si se ha utilizado un contrato de alquiler de vivienda en Pdf descargado de Internet, antes de que su firma. Un alquiler o arrendamiento es un contrato, por lo que se debe entender qué dice y a lo que conlleva si se firma. Para ello, si se utiliza un contrato estándar lo mejor que se puede hacer revisarlo minuciosamente, porque sus cláusulas posiblemente favorezcan al arrendador y desprotejan al arrendatario. Un abogado especializado en esta área podrá descubrir disposiciones ilícitas, explicar que quieren decir ciertas cláusulas, y podrá decir si le favorece o no, también puede sugerir cambios y condiciones adicionales».

Siguiendo con la misma explicación: «En España es obligatorio no sólo tenerlo en el momento que se firme el contrato de alquiler, sino incluso antes, cuando el local o la vivienda se publicite en la inmobiliaria, eso sí, siempre y cuando el alquiler sea por un lapso superior a los 4 meses. El certificado energético puede darse el caso de que se encuentre en trámite cuando se decide alquilar una vivienda o un local y si este es el caso, sí que se puede proceder al alquiler. Es importante que sepas que, como inquilino, firmar un contrato de alquiler sin certificado energético puede jugar a tu favor debido a que puedes denunciar cualquier irregularidad del sitio o el hecho de que el arrendador no tenga el certificado energético de la vivienda».

Debemos tener en cuenta que: «Los contratos se firman para ser cumplidos, pero claro que existen casos excepcionales que necesitan realizar un cambio en el contrato hecho anteriormente. Solo se puede quitar a una persona del contrato de alquiler al haber transcurrido el periodo mínimo de permanecía, a menos que se llegue a un acuerdo con el arrendador y se haga constar por escrito como anexo al contrato. Hay muchos casos en donde grupos de amigos o parejas deciden firmar un contrato de alquiler, pero ¿qué sucede luego? Muchas de esas relaciones pasan por rupturas, pero eso no significa que podrán dejar de pagar el alquiler, aunque no se resida en el lugar que alquiló y por lo tanto no exime de pago. Un contrato es un contrato y las situaciones personales no condicionan que deje de ser una responsabilidad. Una solución en el caso de las parejas que se separan casos es que las dos personas sigan pagando hasta que finalice el contrato. Después de que este finalice o bien al pasar el periodo mínimo de permanencia se podrá quitar a una persona del contrato del alquiler».