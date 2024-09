Son las favoritas de la OCU: las freidoras de aire que cuestan menos de 100 euros

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más de moda en los últimos años. Con la posibilidad de cocinar alimentos de manera más saludable, sin la necesidad de añadir grandes cantidades de aceite, estas freidoras han captado la atención de quienes buscan alternativas a las frituras tradicionales. No es sorprendente que tal y como informa la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), en 2023 se vendieran más de 1,6 millones de unidades, lo que refleja su popularidad. Además, su capacidad para preparar una variedad de platos, como patatas fritas, quiche y bizcocho, las convierte en herramientas versátiles en la cocina.

Sin embargo, con tantas opciones en el mercado, elegir el modelo adecuado puede ser una tarea complicada. Por suerte, la OCU ha realizado un análisis exhaustivo de más de 75 modelos, identificando algunas freidoras con una excelente relación calidad-precio, todas ellas por menos de 100 euros. De este modo ya podemos cuáles son los mejore modelos y podremos elegir aquel que mejor se adapte a nuestras necesidades. De todos modos, no podemos olvidar que todas las freidoras de aire tienen como principal ventaja el que resultan más económicas y saludables que las freidoras tradicionales, gracias a su capacidad de cocinar sin grandes cantidades de aceite. Funcionan como pequeños hornos de convección, lo que permite freír, hornear y tostar una amplia gama de alimentos. Pero las diferencias entre los modelos no sólo se encuentran en el precio, sino también en aspectos como la capacidad, el equipamiento y, por supuesto, la calidad en la preparación de los alimentos. Según las pruebas realizadas por la OCU, la cocción de patatas fritas congeladas y la preparación de quiches y bizcochos son las que revelan más variaciones entre los modelos. Por tanto, no todas las freidoras de aire ofrecen los mismos resultados, y es importante prestar atención a estas diferencias antes de decidir cuál comprar.

Las mejores freidoras de aire según la OCU

Entre los modelos destacados por la OCU, tres freidoras de aire se posicionan como las favoritas por su calidad y precio. A pesar de que estos modelos son asequibles, sus prestaciones y resultados no decepcionan, aunque tienen características y debilidades particulares. Estos son los detalles de cada una.

Cecotec Full Inoxblack 5500

La Cecotec Full Inoxblack 5500 es una freidora de aire que ofrece un volumen de 5,5 litros, lo que permite cocinar hasta 1.133 gramos de patatas congeladas. Con un precio medio de 65 euros, se sitúa como una de las opciones más asequibles y mejor valoradas por su rendimiento en la preparación de ciertos alimentos. Entre sus puntos fuertes, destaca por ofrecer resultados excelentes en la cocción de patatas fritas y rollitos de primavera, dos de los platos más populares en las freidoras de aire. Además, se caracteriza por ser muy fácil de usar, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan simplicidad y buenos resultados.

Sin embargo, no todo son ventajas. La Cecotec Full Inoxblack 5500 no es la mejor opción si se desea preparar bizcochos, ya que obtuvo uno de los peores resultados en esta prueba específica, según los análisis de la OCU. Otro inconveniente señalado es la dificultad para limpiarla después de su uso, algo que puede ser un factor importante para algunos usuarios. Además, el cable de alimentación es bastante corto, con solo 82 cm de longitud, lo que puede limitar la flexibilidad a la hora de ubicarla en la cocina. A pesar de estos aspectos negativos, sigue siendo una opción destacada por su relación calidad-precio, especialmente para quienes priorizan la preparación de patatas fritas y otros alimentos similares.

Jata JEFR1221

La Jata JEFR1221 es otra de las opciones recomendadas por la OCU, con un volumen mucho más reducido de 1,5 litros, lo que permite cocinar hasta 367 gramos de patatas congeladas. Con un precio aproximado de 55 euros, es la más económica de las tres opciones, ideal para personas que buscan un electrodoméstico pequeño y eficiente. Esta freidora destaca especialmente en la preparación de alitas de pollo y bizcochos, obteniendo muy buenos resultados en ambas pruebas. Además, es ligera, con solo 3 kg de peso, lo que facilita su transporte y almacenamiento.

En cuanto a los aspectos negativos, la Jata JEFR1221 no ofrece el mejor rendimiento en la cocción de patatas fritas y rollitos de primavera, quedando por debajo de otros modelos. Además, carece de programas automáticos de cocinado, algo que podría ser útil para quienes prefieren una mayor automatización en la cocina. Otro inconveniente es que, al igual que la Cecotec, no es fácil de limpiar, lo que puede resultar un punto en contra si se utiliza con frecuencia. Aun así, su bajo consumo energético y su facilidad de uso hacen de esta freidora una opción muy atractiva para quienes buscan un aparato económico y funcional.

Ufesa Talent

Por último, la Ufesa Talent es la freidora de aire con mayor capacidad entre las recomendadas por la OCU, con 6,5 litros que permiten cocinar hasta 1.600 gramos de patatas congeladas. Su precio de 87 euros la coloca en el rango superior de las opciones económicas, pero ofrece varias características que justifican su costo. Entre sus principales ventajas, destacan los excelentes resultados en la preparación de alitas de pollo y rollitos de primavera, dos de los platos más comunes en las freidoras de aire. Además, este modelo cuenta con una ventana transparente que permite observar el proceso de cocción sin necesidad de abrir la tapa, lo que evita pérdidas de calor y mejora la eficiencia en la cocina.

No obstante, la Ufesa Talent no es perfecta. Al igual que otros modelos, presenta algunas deficiencias en la cocción de bizcochos, lo que podría ser un inconveniente si se planea usarla para repostería. Además, con un peso de casi 4,6 kg, es algo más pesada que otras freidoras, lo que podría dificultar su manejo y almacenamiento. A pesar de estos puntos negativos, su gran capacidad y su facilidad de uso la convierten en una excelente opción para familias o para quienes necesiten preparar grandes cantidades de alimentos al mismo tiempo.