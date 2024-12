Por sólo 7 €: los 2 productos de Mercadona que recomienda una especialista para una piel luminosa

Cuidar la piel y mantener un aspecto radiante es algo que todas deseamos, y aunque pensemos que para ello se necesita gastar mucho dinero, lo cierto es que no siempre requiere grandes inversiones. De hecho, en Mercadona es posible encontrar productos de calidad a precios asequibles. Es el caso del Set Glow de Mercadona, que ha captado la atención de la farmacéutica y divulgadora Berta García Estrada (@befarmacos), quien ha dado su opinión sobre este set para pieles sensibles y apagadas. Con un precio de apenas 7 euros, estos dos productos de Mercadona prometen una piel luminosa con un ritual sencillo y eficaz.

Conseguir una piel luminosa y cuidada no tiene por qué ser complicado ni costoso. Mercadona lo pone fácil con su Set Glow, un dúo compuesto por un peeling enzimático y un sérum iluminador, recomendados por toda una experta en la materia. Por sólo 7 euros, estos productos trabajan en conjunto para exfoliar suavemente, hidratar y devolver la luminosidad al rostro, convirtiéndose en una opción ideal para pieles sensibles o aquellas que buscan una rutina sencilla y eficaz. Con ingredientes como la niacinamida, este set no solo mejora la textura de la piel, sino que también calma y refuerza su barrera natural. Descubre cómo este combo económico puede transformar tu rutina de cuidado facial y potenciar el brillo natural de tu piel. Si te has preguntado cómo conseguir una piel más luminosa sin gastar una fortuna, este Set Glow podría ser la solución que estabas buscando. Vamos a detallar qué contiene, cómo se usa y por qué está recibiendo tantas recomendaciones.

Los 2 productos de Mercadona para una piel luminosa

El Set Glow de Mercadona está compuesto por dos productos complementarios: el Peeling Enzimático y el Sérum Glow. Ambos están diseñados para trabajar juntos y ofrecer resultados visibles en poco tiempo.

El Peeling Enzimático es uno de los puntos fuertes del set, sobre todo porque ofrece una exfoliación suave sin irritar la piel. A diferencia de los exfoliantes químicos tradicionales que contienen ácidos como el glicólico o salicílico, este producto utiliza enzimas que actúan con delicadeza, eliminando las células muertas y purificando la superficie cutánea.

Berta García Estrada explica cómo usarlo correctamente: «Se aplica 1-2 noches a la semana sobre la piel limpia y húmeda. Es importante masajearlo suavemente, evitando el contorno de los ojos, y dejarlo actuar durante 5 minutos antes de retirarlo con agua tibia». Este ritual permite afinar la textura de la piel, devolver la luminosidad perdida y prepararla para absorber mejor los productos que se apliquen a continuación.

Para aquellas personas con piel sensible que no toleran exfoliantes más agresivos, el Peeling Enzimático es una excelente alternativa. Su acción suave evita las rojeces y la irritación, logrando resultados progresivos y seguros.

Tras el peeling, viene el sérum

El segundo paso de este set es el Sérum Glow, un producto que destaca por su acción iluminadora e hidratante. Su fórmula contiene 5% de niacinamida, un ingrediente muy valorado en cosmética por sus múltiples beneficios. La niacinamida no solo aporta luminosidad a la piel, sino que también mejora su tono, calma las rojeces, refuerza la barrera cutánea y tiene un efecto antiinflamatorio.

Según la farmacéutica Berta García Estrada, el Sérum Glow puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche, después de la limpieza facial. Su textura ligera facilita la absorción, dejando la piel hidratada y con un aspecto radiante sin sensación grasa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Berta García Estrada | Cuidado facial | Farmacéutica| Nutri (@befarmacos)

Entre los beneficios más destacados del sérum se encuentran:

Mejora de la luminosidad y vitalidad de la piel.

Hidratación profunda y refuerzo de la barrera protectora.

profunda y refuerzo de la barrera protectora. Reducción de pequeñas imperfecciones y uniformidad en el tono.

y uniformidad en el tono. Efecto lifting y piel visiblemente más firme.

En palabras de Berta, «es un combo perfecto para recuperar y potenciar la luminosidad de nuestra piel».

Por qué es recomendable este Set Glow

El Set Glow de Mercadona ha generado entusiasmo entre los consumidores y los expertos en cuidado facial por varias razones:

Apto para pieles sensibles: los peelings enzimáticos, a diferencia de los ácidos exfoliantes, son ideales para aquellas personas que buscan resultados suaves y progresivos sin riesgo de irritaciones.

los peelings enzimáticos, a diferencia de los ácidos exfoliantes, son ideales para aquellas personas que buscan resultados suaves y progresivos sin riesgo de irritaciones. Precio accesible : con un coste de apenas 7 euros, es difícil encontrar un set que ofrezca resultados similares a un precio tan asequible.

: con un coste de apenas 7 euros, es difícil encontrar un set que ofrezca resultados similares a un precio tan asequible. Ingredientes efectivos: la presencia de niacinamida en el sérum garantiza no solo una piel más luminosa, sino también múltiples beneficios para mejorar su calidad y textura.

la presencia de niacinamida en el sérum garantiza no solo una piel más luminosa, sino también múltiples beneficios para mejorar su calidad y textura. Sencillez y eficacia: el set está diseñado para ser fácil de usar, con solo dos pasos que pueden incorporarse a cualquier rutina diaria.

Si no te atreves a probar exfoliantes más agresivos o quieres iniciarte en el cuidado facial con productos suaves, el Set Glow es una opción perfecta. Tal como señala la especialista, su combinación de peeling enzimático y sérum iluminador es un acierto seguro.

Cómo incorporar el Set Glow a tu rutina diaria

Para conseguir los mejores resultados con el Set Glow de Mercadona, se recomienda seguir un ritual sencillo pero constante:

Limpia tu piel con tu limpiador habitual para eliminar impurezas y restos de maquillaje.

para eliminar impurezas y restos de maquillaje. Peeling Enzimático : aplica el peeling sobre la piel limpia y húmeda, masajea suavemente y déjalo actuar durante 5 minutos. Retíralo con agua tibia y sécate el rostro a toques.

: aplica el peeling sobre la piel limpia y húmeda, masajea suavemente y déjalo actuar durante 5 minutos. Retíralo con agua tibia y sécate el rostro a toques. Sérum Glow: aplica unas gotas del sérum en la palma de tu mano y distribúyelo en el rostro con movimientos suaves. Puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche.

aplica unas gotas del sérum en la palma de tu mano y distribúyelo en el rostro con movimientos suaves. Puede aplicarse tanto por la mañana como por la noche. Finaliza con tu hidratante habitual para sellar la rutina.

habitual para sellar la rutina. Repite este ritual 1-2 veces a la semana con el peeling y a diario con el sérum para mantener tu piel luminosa e hidratada.

El Set Glow de Mercadona demuestra que no hace falta gastar una fortuna para conseguir una piel más luminosa y saludable. Por sólo 7 euros, este conjunto ofrece exfoliación suave, hidratación y un efecto iluminador visible desde las primeras aplicaciones. La opinión positiva de expertos como Berta García Estrada confirma que es una opción fiable y efectiva, especialmente para pieles sensibles o para quienes buscan una alternativa suave a los exfoliantes químicos más intensos.

Si estás buscando una rutina fácil de incorporar, eficaz y con un precio imbatible, el Set Glow de Mercadona es una elección que no decepciona. ¡Dale a tu piel el brillo que se merece!.