Los snacks son muy necesarios para no pasar hambre entre comidas, aunque debes elegir siempre aquellos que sean saludables o, al menos, que no sean muy perjudiciales. Hoy te mostramos un snack con chocolate de Mercadona que es perfecto para tu dieta y que lo puedes comprar a un precio de risa.

En Mercadona puedes encontrar un gran número de productos que son perfectos para adelgazar, además de muchos otros que son de chocolate. Estas barritas son la combinación perfecta de ambos ya que tendrás lo mejor de los dos en una pieza totalmente saludable, aunque no debes abusar de su consumo.

El snack con chocolate de Mercadona

Se trata de la barrita de frutos secos y vitaminas Enervit Sport, un snack ideal para reponer energías a media mañana o a media tarde y que conseguirás por tan sólo 2,80€ la caja de tres barritas. Un capricho perfecto con un toque de chocolate que te encantará.

Estas barritas son una gran fuente de niacina, la cual contribuye al metabolismo energético y ayuda a disminuir tanto la fatiga como el cansancio, proporcionando así una mayor energía. Son barritas sin gluten.

Es muy importante que consumas las barritas en el marco de una alimentación equilibrada, además de un estilo de vida saludable, y que no consumas más de 1-2 al día. No es recomendable que las utilices como sustitutas de una comida importante (desayuno, almuerzo, cena) ya que no tienen todos los nutrientes que debes consumir en esos momentos.

Ingredientes de las barritas de frutos secos y vitaminas Enervit Sport

Además de contener manteca de cacao, este delicioso snack con chocolate de Mercadona contiene almendras, avellanas, uvas pasas, albaricoques, jarabe de glucosa, emulgente y complejo de vitaminas. Es importante destacar que las barritas pueden contener trazas de leche, soja, cacahuetes, otros frutos de cáscara y granos de sésamo.

Una barrita contiene 155 calorías.